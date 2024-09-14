Rusya-Ukrayna-ABD üçgeninde gerilim yükseliyor! Rusya’dan rest: Askeri anlamda kapsamlı yanıt alacaklar

Batı'nın Ukrayna 'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendiren Ryabkov, ilgili kararın bir süre önce alındığını ve bu konudaki sinyallerin Kiev 'e iletildiğini ifade etti.





Ryabkov, "Bu nedenle buna yeterli şekilde tepki vereceğiz. Burada ciddi risk söz konusu. Çünkü Washington ve Londra'da ve diğer yerlerdeki düşmanlar, başlattıkları oyunun tehlike seviyesini hafife alıyorlar. İlk önce bu yönde adım atsınlar da askeri anlamda da kapsamlı yanıt alacaklar." dedi.

"ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki gerginliği kontrol edilemez seviyeye çıkarmaya çalıştığını" ileri süren Ryabkov, ABD ile büyükelçilikler düzeyinde yürüttükleri temaslarda bundan vazgeçilmesi yönünde sinyaller verdiklerini ancak bu sinyallerin etkili olmadığını kaydetti.