Esad’ın A takımı nasıl kaçtı? Firar rotasındaki iki adres! | Mahir Esad, Mansur Azzam, Ali Memlük, Buseyna Şaban...

Suriye'nin eski güvenlik şefi Ali Memlük



Suriyeli bir askeri kaynak, Esad hükümetinin bir diğer ağır topu, Suriye'nin eski güvenlik şefi Ali Memlük'ün de Irak üzerinden Rusya'ya kaçtığını söyledi. Lübnanlı bir güvenlik kaynağına göre oğlu da kaçış rotasında Lübnan'ı kullandı.Irak İçişleri Bakanlığı Mahir Esad ve Ali Memlük'ün Irak'ta bulunduğu iddialarını yalanladı. AFP haber ajansı, Mahir Esad, Ali Memlük ve Suriye Hava Kuvvetleri İstihbarat eski Başkanı Cemil Hasan'ın 'arananlar' listesinde olduğuna dikkat çekerken, Interpol Lüban'a bir uyarı ileterek Cemil Hasan'ın ülkeye girmesi durumunda yakalanıp ABD makamlarına teslim edilmesini istedi. ABD Hasan'ı 'savaş suçlarından' sorumlu tutuyor.

Beşşar Esad'ın siyasi danışmanı olan Buseyna Şaban AFP Esad rejiminin önde gelen diğer isimlerinin de 'son dakika' planları ile ülkeden ayrıldığını yazdı. Hafız Esad'a çevirmenlik yapan ve uzun süredir Beşşar Esad'ın siyasi danışmanı olan Buseyna Şaban 7-8 Aralık gecesi Lübnan'a kaçtı ve buradan Abu Dabi'ye geçti. AFP'ye konuşan bir kaynağa göre, Baas Tugayları'nın lideri Kifah Mücahid de tekneyle Lübnan'a kaçan isimler arasında yer alıyor.

rejimin yolsuzluklarının sembolü olarak görülen Rami Makhlouf (Takvim Foto Arşiv) Esad'ın yakın çevresindeki isimlerin kaça girişimlerinin hepsi başarılı olmadı. Esad'ın kuzeni ve tanınmış bir işadamı olan İhab Mahluf 7 Aralık'ta Şam'dan kaçmaya çalışırken öldürüldü. Bir zamanlar Suriye'nin en zengin adamı ve rejimin yolsuzluklarının sembolü olarak görülen Rami Makhlouf ise hayatta kalmayı başardı. Rami'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğuna inanılıyor. AFP'ye konuşan güvenlikkaynaklarına göre, LÜbnan'a kaçan Esad'a yakın isimler arasında Mahir Esad'ın ofisinin başındaki Ghassan Belal, işadamları Mohammed Hamsho, Khalid Qaddur, Samer Debs ve Samir Hassan ye alıyor.