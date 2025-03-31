Kate Middleton’dan Anneler Günü’ne özel paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu

Hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi. 9 Eylül'de tedavisinin sona erdiğini duyuran Prenses, gerçek olmayan fotoğrafları paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 43 yaşındaki Prenses Kate, İngiltere'de bu yıl 30 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

Üç çocuk annesi Prenses, resmi Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Geçtiğimiz yıl doğa bizim sığınağımız oldu. Bu Anneler Günü'nde, Doğa Ana'yı kutlayalım ve doğal dünyayla olan bağımızın sadece benliklerimizi yetiştirmeye değil, aynı zamanda hayatta oynadığımız rolü de hatırlatmaya yardımcı olabileceğini fark edelim" ifadelerini kullandı.

Middleton'ın sosyal medya paylaşımı on binlerce beğeni aldı.