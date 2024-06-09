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İsrail'in Nusayrat katliamı sonrası Hamas'tan açıklama! | ABD'li yetkili konuştu: 'En doğru yol bu'

Hamas, İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için dün Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 3 esiri öldürdüğünü ve ölen İsrailli esirlerden birinin ABD vatandaşı olduğunu belirtti. Öte yandan ABD merkezli CBS kanalına röportaj veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da röportajında 'Hamas'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes ve rehine anlaşmasına 'evet' yanıtı vermesi halinde anlaşmanın hemen yürürlüğe gireceğini ve Hamas'tan henüz bir cevap alamadıklarını' söyledi. Arabulucular Katar ve Mısır tarafından da haber beklediklerini ifade eden Jake Sullivan, rehineleri kurtarmanın en doğru yolunun bu anlaşma olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 17:59 Güncelleme 09 Haziran 2024, 18:51
İsrail’in Nusayrat katliamı sonrası Hamas’tan açıklama! | ABD’li yetkili konuştu: ’En doğru yol bu’

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Hamas, İsrail ordusunun 4 İsrailli esiri kurtarmak için dün Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, biri ABD vatandaşı 3 esiri öldürdüğünü duyurdu. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Hamas'tan Joe Biden'ın ateşkes teklifine yanıt alamadıklarını söyledi.

Hamas'ın Telegram hesabından İsrail'in 274 Filistinliyi öldürdüğü Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıya ilişkin görüntülerin yer aldığı açıklamada, "Sizin hükümetiniz (İsrail), bazı esirleri kurtarmak için birçok esiri öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "(İsrail) Ordunuzun dün Nusayrat kampında 4 esiri kurtarmak için gerçekleştirdiği katliamda, kendi ordunuz kendi esirlerinizden, biri ABD vatandaşı 3 esiri öldürdü." ifadesine yer verildi.

Esir takası anlaşmasına işaret edilen açıklamada, "Bizim esirlerimiz serbest bırakılmadan, sizin esirleriniz bırakılmayacak, zaman tükeniyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

İSRAİL 7 EKİM'DEN BERİ DURMUYOR

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da CBS kanalına verdiği röportajda, Hamas'ın 'evet' demesi halinde hemen ateşkes olacağını ifade ederek, "Hamas'tan henüz resmi bir yanıt almadık. Bir cevap bekliyoruz. Arabulucular Katar ve Mısır tarafından haber bekliyoruz" dedi.

''BIDEN'IN DUYURDUĞU ANLAŞMA EN DOĞRU YOL''

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Amerikan CBS kanalına konuştu. İsrail'in esirleri kurtardığı 'operasyon'a ilişkin konuşan Sullivan, "Tüm rehineleri kurtarmanın açık ara en etkili, kesin ve doğru yolu, Başkan Biden'ın birkaç gün önce kamuoyuna açıkladığı, İsrail'in kabul ettiği ve şimdi Hamas'ın yanıt vermesini beklediğimiz kapsamlı bir ateşkes ve rehine anlaşması yapmaktır. Eğer Hamas bu anlaşmaya 'evet' derse ateşkes sağlanacak, rehineler evlerine dönecek, insani yardımlar artacak ve Filistin halkı için daha güzel günler yaşanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla bizim görmek istediğimiz şey bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi, çünkü rehineleri evlerine ulaştırmanın en kesin yolu bu." ifadelerini kullandı.



"BİR CEVAP BEKLİYORUZ"


Hamas-İsrail arasındaki ateş görüşmelerine ilişkin soruları yanıtlayan Sullivan, "Ancak gerçek şu ki tüm dünya Hamas'ın evet demesini bekliyor. Çünkü aylardır ateşkes çağrısı yapan herkes için şimdi tam zamanı. Hamas anlaşmaya evet derse yarın, hatta bugün bile ateşkes olabilir. Dolayısıyla bizim bakış açımıza göre, dünyanın bu mesajı oldukça net ve güçlü bir şekilde pekiştirmeye devam etmesi gerekiyor. Hamas'tan henüz resmi bir yanıt almadık. Bir cevap bekliyoruz. Arabulucular Katar ve Mısır tarafından haber bekliyoruz ve bu cevabı alana kadar 'anlaşmayı kabul edin' mesajını yinelemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



BİDEN-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ BİLMECESİ
İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'ne hitap etmek için geleceği ABD'de Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı:


"Söyleyebilecek herhangi bir şeyim yok. Beyaz Saray ile ilgili bu tür ziyaretleri önceden duyurabilecek bir konumda değilim. Kongre'ye hitap etmek üzere geliyor. Biden, Netanyahu ile her zaman konuşuyor, düzenli bir iletişim var. Kendisiyle düzenli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Bu konuda paylaşacak bir şeyimiz olursa mutlaka paylaşacağız."

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