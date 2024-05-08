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Kargo gemisi Francis Scot Key Köprüsü’nü yerle bir etmişti! Baltimore’daki kazada nehre düşen son işçiye ulaşıldı

ABD’de Baltimore şehrinde 27 Mart tarihinde Sri Lanka’ya doğru seyreden kargo gemisinin Francis Scott Key Köprüsü’ne çarparak köprüyü yerle bir ettiği kazada arama çalışmaları sonlandırıldı. Nehre düşen altıncı işçinin de cansız bedenine ulaşılırken sekiz kişiden altısı hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 13:52 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 13:52
Kargo gemisi Francis Scot Key Köprüsü’nü yerle bir etmişti! Baltimore’daki kazada nehre düşen son işçiye ulaşıldı

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ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinde 27 Mart tarihinde Sri Lanka'ya doğru giden kargo gemisinin Francis Scott Key Köprüsü'nü yıkıp geçtiği kazada nehre düşen altıncı işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

ALTI İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kaza günü, nehre altı işçinin düştüğü bildirilirken sağlık görevlileri dondurucu sudaki işçiler için umut kalmadığını belirtmişti. Kazanın ardından haftalar geçerken altıncı işçinin de cansız bedenine ulaşıldı ve arama çalışmaları sonlandırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Yetkililer 37 yaşındaki Guatemalalı Jose Mynor Lopez'in cansız bedenine ulaşıldığını, arama çalışmalarının sonlandırıldığını açıkladı. Maryland Valisi Wes Moore yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi ve "Jose Mynor Lopez, ailesi ve onu seven herkes için dua ediyoruz. Kalıcı destek taahhüdümüzde kararlıyız. 6 Marylandli işçiyi sonsuza kadar hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'li ekipler daha önce Alejandro Hernandez Fuentes, Dorlian Ronial Castillo Cabrera, Maynor Yasir Suazo-Sandoval, Carlos Daniel Hernandez Estrella ve Miguel Angel Luna Gonzalez'in cansız bedenlerine ulaşmıştı.

KARGO GEMİSİ KÖPRÜYÜ YIKIP GEÇMİŞTİ

26 Mart'ta Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya gitmek üzere yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı.

3 kilometre uzunluğundaki köprü kazanın ardından yerle bir olmuş ve köprüdeki araçlar ile çalışma yapan işçiler nehre düşmüştü. Nehre düşen 8 işçiden 2'si kurtarılmış, 6 işçi için arama çalışması başlatılmıştı.

Patapsco Nehri'nde enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Kargo gemisinde şu anda 3-4 bin ton ağırlığında demir bulunduğu, geminin hafta sonuna kadar yeniden yüzdürülmesinin planlandığı belirtildi. Yaklaşık iki milyar dolara tadilat görecek olan köprünün 2028 sonbaharında trafiğe açılması planlanıyor.

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