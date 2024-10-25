Karbon emisyonuna dikkat çeken hesaplar Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in özel jetini takipte!

Kamuya açık olan uçuş verilerini takip ederek iş insanlarının ve ünlülerin özel jetlerinin hareketlerini anlık olarak sosyal medyadan yayınlayan çok sayıda hesap bulunuyor. Bu jetlerin bıraktığı karbon emisyonuna dikkat çeken söz konusu hesaplar, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in özel jetini de takip ediyor. Meta'nın jetleri takip eden hesapları yasaklama kararı aldığı belirtildi. Şirket, mevcut jet takip verilerinin paylaşımının bu uçakların sahipleri için 'fiziksel zarar' riski oluşturduğunu belirtiyor.

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