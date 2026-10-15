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Karadeniz'de İHA saldırıları tırmandı: NATO toplanıyor!

Karadeniz'de Bulgaristan ve Romanya açıklarında ticari gemilere yönelik İHA saldırılarının tırmanması üzerine NATO düğmeye bastı. İttifak, saldırıları gelecek hafta Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısında görüşecek.

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Karadeniz'de İHA saldırıları tırmandı: NATO toplanıyor!

Karadeniz'de son dönemde tırmanan ve ticari gemileri hedef alan İHA saldırıları uluslararası kamuoyunu alarm durumuna geçirdi. Bulgaristan ve Romanya açıklarında peş peşe yaşanan gemi batmaları ve kayıpların ardından NATO harekete geçti. İttifak yetkilisi, saldırıların gelecek hafta Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısında masaya yatırılacağını bildirdi.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini tehdit eden saldırılar zincirine her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Bulgaristan ve Romanya karasuları yakınlarında sivil ticaret gemilerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınması üzerine NATO nezdinde üst düzey diplomasi trafiği başladı.

NATO, Karadeniz'deki İHA saldırıları sebebiyle toplanacak. (Foto: İHA)NATO, Karadeniz'deki İHA saldırıları sebebiyle toplanacak. (Foto: İHA)

NATO KUZEY ATLANTİK KONSEYİ (NAC) TOPLANIYOR

NATO yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, Karadeniz'de sivil deniz trafiğine yönelik artan saldırılar, İttifak'ın en üst karar alma organı olan olağan NATO Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısında resmen ele alınacak.

Gelecek hafta gerçekleşecek kritik görüşmede, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyeti ve alınabilecek caydırıcı tedbirler değerlendirilecek.

Karadeniz'de İHA saldırıları tırmandı: NATO toplanıyor!-3

PEŞ PEŞE DEHŞET: GEMİLER BATTI, MÜRETTEBAT KAYIP!

Karadeniz'de sivil gemileri hedef alan feci saldırılardan öne çıkan son gelişmeler:

13 Ekim (Bulgaristan açıkları): Bulgaristan açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki ticari gemiden biri sulara gömüldü.

Romanya açıkları: Son olarak San Marino ve Komorlar bayraklı iki ayrı ticari gemi İHA'lar tarafından vuruldu.

Can kaybı ve kayıplar: San Marino bayraklı gemideki 12 kişilik mürettebattan yalnızca 5 kişi kurtarılırken, 7 denizcinin kayıp olduğu bildirildi. Komorlar bayraklı gemideki mürettebat ise tahliye edilerek güvenli alana ulaştırıldı.

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