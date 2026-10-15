Karadeniz'de son dönemde tırmanan ve ticari gemileri hedef alan İHA saldırıları uluslararası kamuoyunu alarm durumuna geçirdi. Bulgaristan ve Romanya açıklarında peş peşe yaşanan gemi batmaları ve kayıpların ardından NATO harekete geçti. İttifak yetkilisi, saldırıların gelecek hafta Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısında masaya yatırılacağını bildirdi.

Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini tehdit eden saldırılar zincirine her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Bulgaristan ve Romanya karasuları yakınlarında sivil ticaret gemilerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınması üzerine NATO nezdinde üst düzey diplomasi trafiği başladı.