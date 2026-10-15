Hürmüz Boğazı'nda feci olay: Gemi mayına çarptı, binlerce konteyner denize döküldü!
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli rotadan geçen Singapur bayraklı konteyner gemisi deniz mayınına çarparak battı. Denize saçılan binlerce yük nedeniyle seyrüsefer uyarısı yapıldı.
Körfez'de tansiyon en üst seviyeye tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan Singapur bayraklı 'GFS Pride' isimli dev konteyner gemisinin deniz mayınına çarparak battığını duyurdu. 2 bin 500'den fazla konteynerin denize saçıldığı olayda 21 kişilik mürettebat son anda kurtarıldı.
Orta Doğu'da devam eden gerilim ticari gemileri hedef almaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşandığı bildirilen son olayda, Singapur bayraklı GFS Pride adlı ticari konteyner gemisi, deniz mayını/mühimmat isabet etmesi sonucu alevler içinde kalarak battı.
2 BİN 500'DEN FAZLA KONTEYNER DENİZE SAÇILDI
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, geminin izinsiz bir güzergâhtan geçtiği esnada deniz mayınına çarptığı ve kıç tarafından su alarak sabah saatlerinde battığı aktarıldı. Gemide bulunan binlerce teknolojik ürün ve kozmetik malzemeleri deniz yüzeyine dağıldı.
Bölgedeki yerel halk teknelerle enkaz alanına akın ederken, Devrim Muhafızları ve navigasyon kurumları, su yüzeyindeki konteynerlerin oluşturduğu hayati çarpışma riski nedeniyle diğer ticari gemilere "azami dikkat ve tedbir" çağrısında bulundu.
AYNI BÖLGEDE İKİNCİ GEMİ DE HASAR ALDI
Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi ile UKMTO (Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları) tarafından yapılan açıklamalarda, 21 kişilik mürettebatın burnu bile kanamadan tahliye edildiği doğrulandı.
Öte yandan, aynı güzergâhta seyreden Singapur bayraklı bir diğer gemi 'GFS Giselle' de mühimmat isabet etmesi sonucu gövdesinden hasar aldı. 22 mürettebatı bulunan gemi, hasara rağmen güvenli limana demirlemeyi başardı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz ticareti güvenliği kritik seviyeye gerilemiş durumda.
BATAN GEMİNİN MALLARI
Geminin batmasının ardından suya dökülen konteynerdeki malları almak için çok sayıda kişi teknelerle enkaz bölgesine geldi.
Bunun yanı sıra denize saçılan yüklerin binlerce teknolojik ürün ve kozmetik malzemesi olduğu belirtiliyor. Yani resmi olarak bir "yağma soruşturması" veya yağma ifadesi ilan edilmemiş olsa da batan gemiden saçılan pahalı ürünleri toplamak için yerel halk teknelerle tankerlere ilerledi.