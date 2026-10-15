Orta Doğu'da devam eden gerilim ticari gemileri hedef almaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşandığı bildirilen son olayda, Singapur bayraklı GFS Pride adlı ticari konteyner gemisi, deniz mayını/mühimmat isabet etmesi sonucu alevler içinde kalarak battı.

Körfez'de tansiyon en üst seviyeye tırmandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan Singapur bayraklı 'GFS Pride' isimli dev konteyner gemisinin deniz mayınına çarparak battığını duyurdu. 2 bin 500'den fazla konteynerin denize saçıldığı olayda 21 kişilik mürettebat son anda kurtarıldı.

Vatandaşlar batan geminin mallarını toplamak için akın ettiler. (Foto: DHA)

2 BİN 500'DEN FAZLA KONTEYNER DENİZE SAÇILDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, geminin izinsiz bir güzergâhtan geçtiği esnada deniz mayınına çarptığı ve kıç tarafından su alarak sabah saatlerinde battığı aktarıldı. Gemide bulunan binlerce teknolojik ürün ve kozmetik malzemeleri deniz yüzeyine dağıldı.

Bölgedeki yerel halk teknelerle enkaz alanına akın ederken, Devrim Muhafızları ve navigasyon kurumları, su yüzeyindeki konteynerlerin oluşturduğu hayati çarpışma riski nedeniyle diğer ticari gemilere "azami dikkat ve tedbir" çağrısında bulundu.