2025’in ilk gününde İsrail ordusundan tahliye emri | Filistinliler zorla yerinden edilmeye devam ediliyor

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana katliamlarına dur durak demeden devam ediyor.

İsrail ordusu, yeni ʺtahliye emriyleʺ Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. (X)

Son olarak İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların zorla yerinden edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.