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2025'in ilk gününde İsrail ordusundan tahliye emri | Filistinliler zorla yerinden edilmeye devam ediliyor

Gözü dönmüş İsrail ordusu İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye beldesi ve çevresinde yaşayan Filistinlilere yönelik yeni tahliye emri yayımlayarak bölgeyi terk etmeye zorladı. Ordu, Gazze kent merkezine yönelmeleri gerektiğini belirtti. Saldırılar nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinli 2025 yılının ilk gününde de zorla göç ettirilmeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 21:27 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 21:27
2025’in ilk gününde İsrail ordusundan tahliye emri | Filistinliler zorla yerinden edilmeye devam ediliyor

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    İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana katliamlarına dur durak demeden devam ediyor.

    İsrail ordusu, yeni ʺtahliye emriyleʺ Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. (X)İsrail ordusu, yeni ʺtahliye emriyleʺ Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. (X)

    Son olarak İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların zorla yerinden edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı.

    İsrail ordusu, yeni ʺtahliye emriyleʺ Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)İsrail ordusu, yeni ʺtahliye emriyleʺ Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların bölgeyi derhal boşaltmaları gerektiğini savunan Adraee, Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısındakilerin Gazze kent merkezine gitmelerini istedi.

    Yayımlanan haritada boşaltılması istenen bölgelerde binlerce Filistinli bulunuyor. Bunlar arasında İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edildikten sonra bölgeye gelip çadırlarda yaşayan Gazzeliler de var.

    İsrail ordusu, yeni ʺtahliye emriyleʺ Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)İsrail ordusu, yeni ʺtahliye emriyleʺ Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

    İsrail, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureyc Mülteci Kampı'nda kalanları da 2025'in ilk saatlerinde yayımladığı "tahliye emriyle" bölgeyi terk etmeye zorlamıştı.

    İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk, 20 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralamıştı.

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