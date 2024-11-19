Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayınladı! Merkezdeki isim Donald Trump | İlginç semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler

Her yılbaşında yayınladığı kapak tasarımıyla gündem olan kaos tetikçisi The Economist, "The World Ahead 2025" başlıklı özel kapağını yayınladı.
Her yılbaşında yayınladığı kapak tasarımıyla gündem olan kaos tetikçisi The Economist, "The World Ahead 2025" başlıklı özel kapağını yayınladı.
"Geleceğe yönelik analizler, tahminler ve spekülasyonlar" girişiyle sunulan analizde, "2025'in Birleşmiş Milletler tarafından kuantum bilimi ve teknolojisi yılı olarak belirlenmesi uygun görünüyor. Çünkü (bir kuantum düşünce deneyinde) kapalı bir kutunun içinde aynı anda hem canlı hem de ölü olan Schrödinger'in kedisi gibi, 2025 de Amerika'nın seçim sonuçlarıyla tanımlanan iki çok farklı durumun üst üste binmesinde geziniyordu. Şimdi sandıklar açıldı, dünya hangi 2025'i bekleyeceğini biliyor: Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceği yıl" ifadeleri kullanıldı.
YİNE 10 BAŞLIKTA ANALİZ
2025 yılında yaşanacak gelişmelere yer verilen derginin kapağı yine tartışma konusu olurken yine 10 başlıkta analiz yayınlandı.
TRUMP'IN SEÇİM ZAFERİ
Trump'ın seçim zaferini ezici bir galibiyet olarak vurgulayan The Economist, bu sonucun ekonomiden ticarete kadar her alanı etkileyeceğini belirtti. Önce Amerika" politikası, dostların ve düşmanların Amerika'nın ittifaklarının sağlamlığını sorgulamasına neden olacak. Bu, jeopolitik yeniden yapılanmalara, artan gerginliklere ve hatta nükleer yayılmaya yol açabileceğini yazdı.
2025 BEKLENTİLERİN YILI OLACAK
2024 yılında iktirdaki partilerin eşi benzeri görülmemiş bir kötü performans sergilendiğini yazan dergi, 2025 yılında seçmenlerin değişim beklediğini söyledi. Yazıda, "2025 beklentilerin yılı olacak. Yeni liderler vaat ettiklerini yerine getirebilecek mi? Alçakgönüllü liderler değişecek mi? Aksi takdirde, huzursuzluk yaşanabilir" denildi.
KATİL İSRAİL'İ KISITLAMAYIN MESAJI
Kaos tetikçisi The Economist geniş çaplı düzensizliklerin daha da artacağını yazarak "Bay Trump, Ukrayna'yı Rusya ile bir anlaşma yapmaya ve İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarında serbest hareket etme hakkı vermeye zorlayabilir" dedi. Terör devleti İsrail'e daha çok katliam yapabilmesi için kısıtlama yapılmaması gerektiğinin mesajını verdi.
Öte yandan Amerika'nın Tayvan veya Güney Çin Denizi'ndeki bir çatışmada Çin'e karşı durup durmayacağının belirsiz olduğu vurgulandı.
AMERİKA-ÇİN REKABETİ
Amerika'nın Çin ile rekabetinde Trump'ın getireceği kısıtlamaların yeni bir ticaret savaşını başlatacağını belirten The Economist, "Korumacılık yoğunlaştıkça, Çinli firmalar hem ticaret engellerini aşmak hem de küresel güneydeki yeni pazarlara ulaşmak için yurtdışına açılıyor. Ayrışma için çok şey var; Meksika'dan Macaristan'a kadar fabrikalar inşa eden Çinli firmaların başka planları var" dedi.
TEMİZ TEKNOLOJİ PATLAMASI YAŞANACAK
Çin'in iç ekonomiyi güçlendirmek için güneş panelleri, piller ve elektrikli araçların ihracatına teşviklerde bulunacağı belirtilen yazıda, Çin liderliğindeki temiz teknoloji patlaması yaşanacağı yazıldı. Dünyanın ise küresel emisyonların zirveye ulaşıp ulaşmadığını yakında öğreneceği vurgulandı.
BATI EKONOMİSİNİ YENİ ZORLUKLAR BEKLİYOR
Enflasyon yenilgisinin ardından Batı ekonomilerinin yeni bir zorlukla karşı karşıya kalacağı ve Batı ülkelerinin vergileri artırarak, harcamaları keserek veya büyümeyi artırarak açıkları kapatmaya çalışacağı kaleme alındı. Özellikle birçok ülkenin savunma bütçelerini de artırması gereceği ön görüldü.
Özellikle Batılı ülkelerin ekonomisi Trump'ın politikları ile daha da kötüleşeceği söylenerek, "Ağır ithalat tarifeleri büyümeyi engelleyebilir ve enflasyonu yeniden ateşleyebilir" denildi.
SİYASİ LİDERLER İÇİN YAŞ TARTIŞMASI
"Asırlık baskılar" maddesinde, "Amerika, şimdiye kadarki en yaşlı başkan seçimini yaptı. Dünya liderleri, nüfuslarıyla birlikte yaşlanıyor. Siyasi liderler için yaş sınırları hakkında daha fazla tartışma bekleyin. Bu arada Çin, yaşlanan bir dünyada ekonomik fırsatlar arıyor. Öte yandan, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde, iş eksikliğiyle birleşen artan genç nüfus, istikrarsızlık riski taşıyor" ifadelerin kullanıldı.
YAPAY ZEKA: EN BÜYÜK KUMAR
Yapay zekayı "İş dünyasının tarihindeki en büyük kumar" kumar olarak gösteren dergi, "Yapay zeka ( AI ) için veri merkezlerine 1 trilyon dolardan fazla para harcanıyor, şirketler hala nasıl kullanılacağından emin olmasa ve benimseme oranları düşük olsa da (birçok çalışan bunu gizlice kullanıyor olabilir). Yatırımcılar cesaretini mi kaybedecek yoksa "etken" sistemler daha yetenekli hale geldikçe ve AI tarafından geliştirilen ilaçlar ortaya çıktıkça AI değerini mi kanıtlayacak?" ifadelerini kullandı.
SEYAHAT SORUNLARI
Yazıda çatışmaların küresel havacılıktaki dengeleri bozduğu belirtilerek, "Sadece malların değil, insanların küresel hareketi de artan sürtüşmeyle karşı karşıya. Çatışma küresel havacılığı bozuyor. Avrupa yeni sınır kontrolleri ekliyor ve sınırsız Schengen sistemi yıpranıyor. "Aşırı turizme" karşı tepki 2025'te azalacak, ancak Amsterdam'dan Venedik'e kadar birçok şehrin getirdiği kısıtlamalar devam edecek." denildi.
KÜRESEL SALGIN SİNYALİ
Son olarak küresel salgına değinilen yazıda, "Suikast girişimleri, patlayan telsizler ve yemek çubuklarıyla ele geçirilen dev roketlerle 2024'ün bir dersi inanılmazı beklemekti. 2025'te kulağa mantıksız gelen hangi şeyler olabilir? "Jokerler" bölümümüz, yıkıcı bir güneş fırtınası, kayıp antik metinlerin keşfi ve hatta başka bir küresel salgın dahil olmak üzere dikkat etmeniz gereken bir seçki sunuyor" ifadeleri yer aldı.