Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayınladı! Merkezdeki isim Donald Trump | İlginç semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler





BATI EKONOMİSİNİ YENİ ZORLUKLAR BEKLİYOR Enflasyon yenilgisinin ardından Batı ekonomilerinin yeni bir zorlukla karşı karşıya kalacağı ve Batı ülkelerinin vergileri artırarak, harcamaları keserek veya büyümeyi artırarak açıkları kapatmaya çalışacağı kaleme alındı. Özellikle birçok ülkenin savunma bütçelerini de artırması gereceği ön görüldü.



Özellikle Batılı ülkelerin ekonomisi Trump'ın politikları ile daha da kötüleşeceği söylenerek, "Ağır ithalat tarifeleri büyümeyi engelleyebilir ve enflasyonu yeniden ateşleyebilir" denildi.



SİYASİ LİDERLER İÇİN YAŞ TARTIŞMASI



"Asırlık baskılar" maddesinde, "Amerika, şimdiye kadarki en yaşlı başkan seçimini yaptı. Dünya liderleri, nüfuslarıyla birlikte yaşlanıyor. Siyasi liderler için yaş sınırları hakkında daha fazla tartışma bekleyin. Bu arada Çin, yaşlanan bir dünyada ekonomik fırsatlar arıyor. Öte yandan, Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde, iş eksikliğiyle birleşen artan genç nüfus, istikrarsızlık riski taşıyor" ifadelerin kullanıldı.





YAPAY ZEKA: EN BÜYÜK KUMAR

Yapay zekayı "İş dünyasının tarihindeki en büyük kumar" kumar olarak gösteren dergi, "Yapay zeka ( AI ) için veri merkezlerine 1 trilyon dolardan fazla para harcanıyor, şirketler hala nasıl kullanılacağından emin olmasa ve benimseme oranları düşük olsa da (birçok çalışan bunu gizlice kullanıyor olabilir). Yatırımcılar cesaretini mi kaybedecek yoksa "etken" sistemler daha yetenekli hale geldikçe ve AI tarafından geliştirilen ilaçlar ortaya çıktıkça AI değerini mi kanıtlayacak?" ifadelerini kullandı.





SEYAHAT SORUNLARI Yazıda çatışmaların küresel havacılıktaki dengeleri bozduğu belirtilerek, "Sadece malların değil, insanların küresel hareketi de artan sürtüşmeyle karşı karşıya. Çatışma küresel havacılığı bozuyor. Avrupa yeni sınır kontrolleri ekliyor ve sınırsız Schengen sistemi yıpranıyor. "Aşırı turizme" karşı tepki 2025'te azalacak, ancak Amsterdam'dan Venedik'e kadar birçok şehrin getirdiği kısıtlamalar devam edecek." denildi.





KÜRESEL SALGIN SİNYALİ

Son olarak küresel salgına değinilen yazıda, "Suikast girişimleri, patlayan telsizler ve yemek çubuklarıyla ele geçirilen dev roketlerle 2024'ün bir dersi inanılmazı beklemekti. 2025'te kulağa mantıksız gelen hangi şeyler olabilir? "Jokerler" bölümümüz, yıkıcı bir güneş fırtınası, kayıp antik metinlerin keşfi ve hatta başka bir küresel salgın dahil olmak üzere dikkat etmeniz gereken bir seçki sunuyor" ifadeleri yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN