Kanada’nın yeni lideri belli oldu! Trump’ı hedef aldı: Amerika’nın parçası olmayacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 senedir yürüttüğü görevinden istifa etti.

Liberal Parti'nin yeni lideri Mark Carney oldu. Trudeau'nun özel danışmanı olan Carney, hiç kamu görevinde bulunmadı. Ancak hem Kanada Merkez Bankası'nın hem de İngiltere Merkez Bankası'nın başında görev almıştı.