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Kanada'nın yeni lideri belli oldu! Trump'ı hedef aldı: Amerika'nın parçası olmayacağız

Kanada'da Justin Trudeau'dan boşalan liderlik koltuğuna Mark Carney oturdu. Carney, zafer konuşmasında Amerikan Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Amerika'nın parçası olmayacağız" dedi. Carney, kısa süre sonra Kanada Başbakanı olacak.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 09:37
Kanada’nın yeni lideri belli oldu! Trump’ı hedef aldı: Amerika’nın parçası olmayacağız

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 9 senedir yürüttüğü görevinden istifa etti.

Liberal Parti'nin yeni lideri Mark Carney oldu. Trudeau'nun özel danışmanı olan Carney, hiç kamu görevinde bulunmadı. Ancak hem Kanada Merkez Bankası'nın hem de İngiltere Merkez Bankası'nın başında görev almıştı.

Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Carney, iktidardaki Liberal Partinin yeni lideri oldu. (AA)Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Carney, iktidardaki Liberal Partinin yeni lideri oldu. (AA)

GÖREVE BAŞLAYACAK
Carney, parti kongresinde oyların yüzde 86'sını alarak liderlik koltuğuna geçti. Carney'in kısa sürede Kanada Başbakanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

TRUMP'I HEDEF ALDI
Carney ilk konuşmasında Trump'ı hedef aldı, "Kanada hükümeti haklı olarak misillemede bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde maksimum; Kanada'da ise minimum etkiye sahip vergi uyguluyoruz. Benim hükümetim de Amerikalılar bize saygı gösterene kadar vergi uygulamayı sürdürecek." dedi.

Kanada Başbakanı ve Liberal Parti lideri Justin Trudeau. (AA)Kanada Başbakanı ve Liberal Parti lideri Justin Trudeau. (AA)

"AMERİKA'NIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ"
Amerikalıların kaynaklarını istediğini öne süren Carney, "Kanada hiçbir zaman Amerika'nı parçası olmayacak" diye konuştu.

Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Carney, iktidardaki Liberal Partinin yeni lideri oldu. (AA)Kanada'da eski Merkez Bankası Başkanı Carney, iktidardaki Liberal Partinin yeni lideri oldu. (AA)

Trump, Kanada'yı 51. eyalet diyerek hedef almıştı. Peşinden ticari misillemeler başlamıştı.

GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ
Amerikan Başkanı Trump, başkan olduktan sonra Kanada ve Meksika'ya nisana kadar ertelese de yüzde 25 gümrük vergisi getirdi.

Trudeau da benzer adımlar atarak, "Mücadeleden geri adım atmayacağız" demişti.

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