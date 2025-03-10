ABD Başkanı Donald Trump Grönland halkına yeniden sesledi: Gelin ABD’ye katılın

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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı ülkesine katma isteğini bir kez daha dile getirdi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Konuşmamda açıkça ifade ettiğim üzere, ABD Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü şekilde desteklemektedir" dedi.