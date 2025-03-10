ABD’de siyonist mezalim! Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil tutuklandı

Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin protestoları (AA)
Halil'in New Jersey'deki bir göçmen tutukevi tesisine nakledildiğine yönelik bilgi aldıklarını kaydeden Greer, ancak karısının dün ziyarete gittiğinde Halil'in orada olmadığının anlaşıldığını söyledi. Greer, Filistinli öğrencinin "Louisiana kadar uzağa transfer edilmiş olabileceğini" bildirdi.
Avukat Greer, "(Halil'in) Neden gözaltına alındığına dair daha fazla ayrıntı edinemedik. Bu açık bir gerginlik. (ABD'de) Yönetim tehditlerini yerine getiriyor." dedi.
Rubio'nun paylaşımı (Sosyal medya)
RUBİO'DAN "SINIR DIŞI" MESAJI
Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuya ilişkin X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ilkbaharında ABD'deki üniversite kampüslerinde Gazze'deki katliama karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılan uluslararası öğrencileri sınır dışı etme sözü vermişti.