ABD’de siyonist mezalim! Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil tutuklandı

Associated Press'in haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri, üniversitede geçen yıl İsrail karşıtı protesto gösterilerinde önemli rol oynayan Filistinli yüksek lisans öğrencisi Halil'i tutukladı.

ABD 'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden Filistinli aktivist öğrenci Mahmud Halil tutuklandı.

Halil'in avukatı Amy Greer, yaptığı açıklamada, Manhattan kampüsü yakınlarında üniversiteye ait bir binadaki dairesinde bulunan Halil'in, ICE yetkililerince tutuklandığını teyit etti.

Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin protestoları (AA)

Görüşmede, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunduğunu hatırlattığını kaydeden Greer, buna karşın ICE yetkilisinin, bunun da iptal edildiğini bildirdiğini belirtti.

Greer, yetkilinin, Filistinli öğrencinin "neden tutuklandığını beyan etmeyi" reddettiğini vurgulayarak, görüşme esnasında Halil'in 8 aylık hamile olan Amerikalı vatandaşı karısını da tutuklamakla tehdit ettiklerine işaret etti.