UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangın: Ölü ve yaralılar var... Başbakandan acil durum mesajı

Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli eğitim merkezlerinden Wainwright Askeri Üssü alevlere teslim oldu. Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Savunma Bakanı David McGuinty, can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu doğrulayarak durumun hassasiyetini koruduğunu belirtti. Başbakan Mark Carney ve eyalet yetkilileri kriz masası oluştururken, basında yer alan patlama iddiaları endişeleri artırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangın: Ölü ve yaralılar var... Başbakandan acil durum mesajı

Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Wainwright Askeri Üssü, ülkeyi derinden sarsan felakete sahne oldu. CBC News kanalının aktardığı bilgilere göre, muharebe operasyonlarına hazırlık amacıyla kullanılan kritik tesiste çıkan yangın, çok sayıda askeri personelin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı.

Kanada'nın en önemli askeri eğitim merkezlerinden Wainwright Askeri Üssü'nde meydana gelen devasa yangın, ülkede ulusal güvenlik krizine dönüştü. (Haberin fotoğrafları AP'den alınmıştır)Kanada'nın en önemli askeri eğitim merkezlerinden Wainwright Askeri Üssü'nde meydana gelen devasa yangın, ülkede ulusal güvenlik krizine dönüştü. (Haberin fotoğrafları AP'den alınmıştır)

'BENZERİ YOK'

Düzenlediği basın toplantısında kamuoyunu bilgilendiren Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, durumun hassasiyetini koruduğunu belirterek, "Olay sonucunda hem hayatını kaybedenlerin hem de yaralananların olduğunu paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Yakın geçmişte buna benzer olay hatırlamıyorum." dedi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz net açıklama yapmayan McGuinty, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gelişmeleri ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden değerlendiren Kanada Başbakanı Mark Carney, askeri üste büyük yangına yol açan ciddi olayın meydana geldiğini vurguladı.

Olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü dile getiren Carney, "Alberta eyalet hükümeti ve yerel yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith ile ben, ilgili bakanlarımız ve yetkililerimizle olduğu gibi sıkı temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı David McGuinty'nin can kayıplarını doğruladığı felakette, şiddetli rüzgarın alevleri üs dışına taşıması paniği artırdı. Savunma Bakanı David McGuinty'nin can kayıplarını doğruladığı felakette, şiddetli rüzgarın alevleri üs dışına taşıması paniği artırdı.

ASKERLERİ ETKİLİYOR

Yaşanan felaketi ciddi ve trajik olarak nitelendiren Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, "Çıkan yangın cesur askerlerimizden birçoğunu etkiliyor. Olaydan etkilenenlere bakım ve destek sağlayan ilk müdahale ekiplerine ve tüm ilgili görevlilere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Başbakan Carney ile iletişimi kesintisiz sürdürdüğünü anlatan Smith, krizin yönetimi için bütün imkanların seferber edildiğini aktardı.

Başbakan Mark Carney ve yerel yöneticiler acil durum koordinasyonu sağlarken, yangının çıkış nedenine dair patlama iddiaları Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından incelemeye alındı. Başbakan Mark Carney ve yerel yöneticiler acil durum koordinasyonu sağlarken, yangının çıkış nedenine dair patlama iddiaları Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından incelemeye alındı.

PATLAMA İDDİASI

Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi, kuvvetli rüzgarın tesiriyle alevlerin askeri üssün sınırlarını aşarak çevreye yayıldığını açıkladı.

Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi, olayın nedenini tüm ayrıntılarıyla araştırırken, bazı basın kuruluşları yangın öncesinde üste patlama meydana geldiğini öne sürdü.

Olay, Kanada ordusunun yakın tarihindeki en trajik vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.Olay, Kanada ordusunun yakın tarihindeki en trajik vakalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Almanya’da film gibi firar: Uyuşturucu baronu Diyar Gündüz hastaneden kaçırıldı! Sahte bomba bırakıp scooterla kaçtılar
SONRAKİ HABER

Uyuşturucu baronu scooterla kaçtı
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler