Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangın: Ölü ve yaralılar var... Başbakandan acil durum mesajı
Kanada Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli eğitim merkezlerinden Wainwright Askeri Üssü alevlere teslim oldu. Yangının hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Savunma Bakanı David McGuinty, can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu doğrulayarak durumun hassasiyetini koruduğunu belirtti. Başbakan Mark Carney ve eyalet yetkilileri kriz masası oluştururken, basında yer alan patlama iddiaları endişeleri artırdı.
Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Wainwright Askeri Üssü, ülkeyi derinden sarsan felakete sahne oldu. CBC News kanalının aktardığı bilgilere göre, muharebe operasyonlarına hazırlık amacıyla kullanılan kritik tesiste çıkan yangın, çok sayıda askeri personelin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı.
'BENZERİ YOK'
Düzenlediği basın toplantısında kamuoyunu bilgilendiren Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, durumun hassasiyetini koruduğunu belirterek, "Olay sonucunda hem hayatını kaybedenlerin hem de yaralananların olduğunu paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Yakın geçmişte buna benzer olay hatırlamıyorum." dedi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz net açıklama yapmayan McGuinty, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gelişmeleri ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden değerlendiren Kanada Başbakanı Mark Carney, askeri üste büyük yangına yol açan ciddi olayın meydana geldiğini vurguladı.
Olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü dile getiren Carney, "Alberta eyalet hükümeti ve yerel yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith ile ben, ilgili bakanlarımız ve yetkililerimizle olduğu gibi sıkı temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.
ASKERLERİ ETKİLİYOR
Yaşanan felaketi ciddi ve trajik olarak nitelendiren Alberta Eyalet Başbakanı Danielle Smith, "Çıkan yangın cesur askerlerimizden birçoğunu etkiliyor. Olaydan etkilenenlere bakım ve destek sağlayan ilk müdahale ekiplerine ve tüm ilgili görevlilere teşekkür ederiz." diye konuştu.
Başbakan Carney ile iletişimi kesintisiz sürdürdüğünü anlatan Smith, krizin yönetimi için bütün imkanların seferber edildiğini aktardı.
PATLAMA İDDİASI
Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi, kuvvetli rüzgarın tesiriyle alevlerin askeri üssün sınırlarını aşarak çevreye yayıldığını açıkladı.
Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi, olayın nedenini tüm ayrıntılarıyla araştırırken, bazı basın kuruluşları yangın öncesinde üste patlama meydana geldiğini öne sürdü.