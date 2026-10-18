Kanada'nın Alberta eyaletinde yer alan Wainwright Askeri Üssü, ülkeyi derinden sarsan felakete sahne oldu. CBC News kanalının aktardığı bilgilere göre, muharebe operasyonlarına hazırlık amacıyla kullanılan kritik tesiste çıkan yangın, çok sayıda askeri personelin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açtı.

Kanada'nın en önemli askeri eğitim merkezlerinden Wainwright Askeri Üssü'nde meydana gelen devasa yangın, ülkede ulusal güvenlik krizine dönüştü. (Haberin fotoğrafları AP'den alınmıştır) 'BENZERİ YOK' Düzenlediği basın toplantısında kamuoyunu bilgilendiren Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, durumun hassasiyetini koruduğunu belirterek, "Olay sonucunda hem hayatını kaybedenlerin hem de yaralananların olduğunu paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Yakın geçmişte buna benzer olay hatırlamıyorum." dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz net açıklama yapmayan McGuinty, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını bildirdi.