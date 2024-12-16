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Kanada'da siyasi kriz! Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland istifa etti

Kanada'da yaşanan siyasi kriz patlak verdi. Başbakan Trudeau ile harcamalar konusunda anlaşmazlık yaşayan Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Freeland istifa etti. Freeland yaptığı açıklamada ise fikir ayrılığına düştüklerini belirterek kabineden istifa etmesinin en doğru karar olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:57 Güncelleme Tarihi :16 Aralık 2024 , 23:57
Kanada’da siyasi kriz! Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland istifa etti

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    Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile harcamalar konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etti.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland (AFP)Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland (AFP)

    Freeland, yayınladığı istifa mektubunda, Trudeau'nun geçtiğimiz cuma günü yaptıkları görüşmede kendisinden artık Maliye Bakanı olarak görev yapmamasını istediğini ve kabineden başka bir görev teklif ettiğini açıkladı.

    Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland (Reuters)Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland (Reuters)

    "FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜK"

    Freeland, "Derinlemesine düşündüğümde tek dürüst ve uygulanabilir yolun kabineden istifa etmek olduğu sonucuna vardım. Bir bakanın etkili olabilmesi için başbakan adına onun tam güvenine sahip olarak konuşması gerekir. Artık bu güvene ve beraberinde gelen yetkiye sahip olmadığımı açıkça belirttiniz. Geçtiğimiz haftalarda Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda sizinle fikir ayrılığına düştük" dedi.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ABD Başkanı Donald Trump (AFP)Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

    Başbakan Trudeau ve Başbakan Yardımcısı Freeland'in ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Kanada'ya yüzde 25'lik gümrük vergisi getirmesine karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.

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