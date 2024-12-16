Freeland, yayınladığı istifa mektubunda, Trudeau 'nun geçtiğimiz cuma günü yaptıkları görüşmede kendisinden artık Maliye Bakanı olarak görev yapmamasını istediğini ve kabineden başka bir görev teklif ettiğini açıkladı.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland (Reuters)

"FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜK"

Freeland, "Derinlemesine düşündüğümde tek dürüst ve uygulanabilir yolun kabineden istifa etmek olduğu sonucuna vardım. Bir bakanın etkili olabilmesi için başbakan adına onun tam güvenine sahip olarak konuşması gerekir. Artık bu güvene ve beraberinde gelen yetkiye sahip olmadığımı açıkça belirttiniz. Geçtiğimiz haftalarda Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda sizinle fikir ayrılığına düştük" dedi.