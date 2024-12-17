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Avrupa Birliği'nden Suriye mesajı: "Barışçıl ve kapsayıcı geçişi destekliyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, AB'nin, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib'de edindiği tecrübeden yola çıkarak insani yardım konusunda birlikte çalışılabileceklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 01:19 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 01:19
Avrupa Birliği’nden Suriye mesajı: Barışçıl ve kapsayıcı geçişi destekliyoruz

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    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yapacağı görüşmede Suriye'ye yönelik insani yardım konusunu da gündeme getirecek.

    AB Komisyonu Başkanı von der Leyen (Reuters)AB Komisyonu Başkanı von der Leyen (Reuters)

    AB Komisyonunun yeni Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, AB'nin, HTŞ kontrolündeki İdlib'de edindiği tecrübeden yola çıkarak insani yardım konusunda ülke genelinde birlikte çalışılabileceğini ifade etti.

    Rejimin devrilmesinin ardından Suriyeli halk kutlamalar yaptı (AA)Rejimin devrilmesinin ardından Suriyeli halk kutlamalar yaptı (AA)

    "BARIŞÇIL GEÇİŞİ DESTEKLİYORUZ"

    Lahbib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB, bu tarihi anda Suriye halkının yanındadır." ifadesini kullanarak, "Barışçıl ve kapsayıcı geçişi destekliyoruz" mesajını paylaştu ve AB'nin insani yardımlarını artırdığını anımsattı.

    Lahbib, "AB, İdlib'de HTŞ kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösterme konusunda tecrübeli. Şimdi (ülkenin genelinde) bu deneyimden yola çıkarak ilerleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen (takvim.com.tr | Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen (takvim.com.tr | Arşiv)

    VON DER LEYEN'İN ANKARA ZİYARETİ

    AB, 13 Aralık'ta, Adana üzerinden Suriye'ye gıda, sağlık, eğitim, barınma malzemelerinden oluşan insani yardım göndereceğini duyurmuştu.

    İlk aşamada Dubai'de depolanan 50 tonluk yardımın hava yoluyla, Danimarka'da stoklanan 46 tonluk yardımın ise kara yoluyla Adana'ya nakledileceği bildirilmişti.

    Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Bu sene için insani yardımlarımızı 160 milyon avronun üstüne çıkardık." ifadesini kullandı.

    Von der Leyen, insani yardım konusunu, yarın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede gündeme getireceğini bildirdi.

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