Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen (takvim.com.tr | Arşiv)

VON DER LEYEN'İN ANKARA ZİYARETİ

AB, 13 Aralık'ta, Adana üzerinden Suriye'ye gıda, sağlık, eğitim, barınma malzemelerinden oluşan insani yardım göndereceğini duyurmuştu.

İlk aşamada Dubai'de depolanan 50 tonluk yardımın hava yoluyla, Danimarka'da stoklanan 46 tonluk yardımın ise kara yoluyla Adana'ya nakledileceği bildirilmişti.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Bu sene için insani yardımlarımızı 160 milyon avronun üstüne çıkardık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, insani yardım konusunu, yarın Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede gündeme getireceğini bildirdi.