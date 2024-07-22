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Beyaz Saray açıkladı: Kovid-19'a yakalanan Joe Biden'ın sağlık durumu iyi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Doktoru, Biden'ın dinlenme sürecine devam ettiğini ve yakın zamanda normal faaliyetlerine dönebileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 22:35 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 22:58
Beyaz Saray açıkladı: Kovid-19’a yakalanan Joe Biden’ın sağlık durumu iyi

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ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı açıklamaya göre, O'Connor, Biden'ın 17 Temmuz'da yakalandığı Kovid-19'un semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu belirtti.

Beyaz Saray: Biden, Kovid-19 semptomlarından ʺneredeyse tamamenʺ kurtulduBeyaz Saray: Biden, Kovid-19 semptomlarından ʺneredeyse tamamenʺ kurtuldu

Virüsle mücadelesinde Biden'a bugün 10. doz Paxlovid ilacının verildiğini kaydeden O'Connor, ABD Başkanı'nın tüm başkanlık görevlerini sürdürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Kovid-19'a yakalanan Joe Biden'ın sağlık durumu iyiKovid-19'a yakalanan Joe Biden'ın sağlık durumu iyi

Jean-Pierre, hafif semptomlar gösteren Biden'ın Delaware'deki evinde kendisini izole edeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceğinin halen belirsiz olduğu ve Biden'ın izole olması sebebiyle görüşmenin henüz netleşmediği belirtiliyor.

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