Beyaz Saray açıkladı: Kovid-19’a yakalanan Joe Biden’ın sağlık durumu iyi

ABD Başkanı Joe Biden 'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Virüsle mücadelesinde Biden'a bugün 10. doz Paxlovid ilacının verildiğini kaydeden O'Connor, ABD Başkanı'nın tüm başkanlık görevlerini sürdürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Kovid-19'a yakalanan Joe Biden'ın sağlık durumu iyi

Jean-Pierre, hafif semptomlar gösteren Biden'ın Delaware'deki evinde kendisini izole edeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceğinin halen belirsiz olduğu ve Biden'ın izole olması sebebiyle görüşmenin henüz netleşmediği belirtiliyor.