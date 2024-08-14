Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris (solda), seçim çalışmaları kapsamında Wisconsin eyaletinde miting düzenledi. Başkan yardımcılığı için Minnesota Valisi Tim Walz'u (sağda) aday gösterdiği mitingi çok sayıda destekçisi takip etti.

ABD'de Kasım 2024 seçimine geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris 'in kampanya ekibinin büyük skandalı ifşa oldu.

New York Post'a göre Harris'in kampanya ekibi, büyük haber kuruluşlarının Harris tarafında görünmesini sağlamak için Google arama sonuçlarındaki haber başlıklarını sessizce düzenliyor.

THE GUARDIAN, REUTERS, CBS, AP, PBS…

Axios salı günü "Harris başkanlığı için ödendi" ibaresi ile birlikte sunulan değiştirilmiş başlıkların, haber kuruluşlarının bilgisi olmadan değiştirildiğini bildirdi. Sahte başlık kampanyası The Guardian, Reuters, CBS News, Associated Press ve PBS gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere birçok yayıncıyı etkilediği belirtildi.

Kuzey Dakota'daki WDay Radyosu gibi daha küçük yayın kuruluşlarının bile manşetlerinin değiştiği bildirildi.