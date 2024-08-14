Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar

ABD'de Kasım 2024 seçimine geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kampanya ekibinin büyük skandalı ifşa oldu.
ABD'de Kasım 2024 seçimine geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kampanya ekibinin büyük skandalı ifşa oldu.
HARRIS'İN EKİBİNDEN GOOGLE ARAMA SONUÇLARINA MÜDAHALE
New York Post'a göre Harris'in kampanya ekibi, büyük haber kuruluşlarının Harris tarafında görünmesini sağlamak için Google arama sonuçlarındaki haber başlıklarını sessizce düzenliyor.
THE GUARDIAN, REUTERS, CBS, AP, PBS…
Axios salı günü "Harris başkanlığı için ödendi" ibaresi ile birlikte sunulan değiştirilmiş başlıkların, haber kuruluşlarının bilgisi olmadan değiştirildiğini bildirdi. Sahte başlık kampanyası The Guardian, Reuters, CBS News, Associated Press ve PBS gibi büyük şirketler de dahil olmak üzere birçok yayıncıyı etkilediği belirtildi.
Kuzey Dakota'daki WDay Radyosu gibi daha küçük yayın kuruluşlarının bile manşetlerinin değiştiği bildirildi.
REKLAMLARI KENDİ LEHİNE DEĞİŞTİRİYOR
Reklamlar haber kaynaklarından gerçek metinlerin bağlantılarını içeriyor fakat başlıklar ve giriş cümleleri Kamala Harris'i destekleyecek şekilde düzenleniyor.
HABERLERİ İŞTE BÖYLE DEĞİŞTİRDİLER
Örneğin Guardian'da yayımlanan bir haberin reklamında "Başkan Yardımcısı Harris kürtaj yasağıyla Mücadele ediyor" başlığı yer alıyor ve başlığın altında "Başkan Yardımcısı Harris üreme özgürlüğünün savunucusudur ve Trump'ın kürtaj yasaklarını durduracaktır" şeklinde destekleyici bir metin bulunuyor.
NPR'den bir habere bağlantı veren bir başka reklamda ise "Harris Sağlık Maliyetlerini Düşürecek" başlığı ve "Kamala Harris, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürecek" şeklinde destekleyici bir metin bulunuyor.
GUARDIAN'DAN KAMALA HARRIS'E TEPKİ
Guardian sözcüsü Kamala Harris'in reklamları hakkında "Bir kuruluşun neden Guardian'ın güvenilir markasıyla kendini ilişkilendirmek isteyebileceğini anlıyoruz ancak bunun uygun bir şekilde ve iznimizle kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google ile iletişime geçeceğiz" şeklinde konuştu.