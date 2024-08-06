Kamala Harris resmen aday oldu yardımcısını belirledi! Yardımcısı Minnesota Valisi Tim Walz oldu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris 'in, kesin oylama sonuçlarına göre, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat Parti nin başkan adayı olduğu resmileşti. Harris'in bugün seçimi kazanması durumunda başkan yardımcılığını yapacak ismi belirlemesi bekleniyor.

HARRIS'İN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Kongre'ye katılacak delegelerle yapılan çevrim içi oylamanın kesin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 5 gün süren oylama sonucu Harris, delegelerin yüzde 99'una denk gelen yaklaşık 4 bin 600 oy olarak Demokrat Partinin seçimlerdeki resmi adayı oldu.

Harris'in adaylığı kesinleşse de Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde yoklama usulüyle oylama yapılacak.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Başkanı Joe Biden

HARRIS YARDIMCISINI BELİRLEDİ

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine doğru hızla ilerlerken iki haftadır süren yoğun spekülasyonlara son vererek başkan yardımcısını belirledi. Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı adaylığı için Minnesota Valisi Tim Walz'ı seçti.

ADAYLIĞI GARANTİLEMİŞTİ

Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Harrison, 2 Ağustos'ta, resmi olmayan verilere göre, Harris'in partinin başkanlık seçiminde aday olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurmuştu.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da gerçekleştirilecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.