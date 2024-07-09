Justin Bieber 2 şarkı 3 poza 10 milyon dolar aldı

Hindistan aylardır süren bir zengin düğününü konuşuyor. 123 milyar dolarlık servetiyle Asya'nın en zengin kişisi olan Mukesh Ambani'nin oğlu Anant için düzenlediği tören milyonlarca dolara mal oluyor. Mart ayında Rihanna, milyarder teknoloji girişimcileri Bill Gates ve Mark Zuckerberg'in de katıldığı bir kutlamada çift adına sahne almak üzere 6 milyon dolar almıştı. Mayıs ayında Ambaniler akrabalarını, Katy Perry, Pitbull ve David Guetta'nın performanslarının yer aldığı İtalya'dan Fransa'ya üç günlük bir gemi yolculuğuna davet etmişti.

GELİN DE MİLYARDER

Gelin Radhika Merchant de milyarder bir babanın kızı. Mukesh Ambani, 2018'de kızının düğünü için 100 milyon dolar harcayan Ambani en küçük oğlu Anant Ambani için de belli ki bundan daha fazla harcama yapacak. Düğünün son ünlü yıldızı Justin Bieber katıldığı için 10 milyon dolar aldı.