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Fransız devrimi: Seçmen sağ gösterip sol vurdu

Avrupa’nın hasta adamı olarak gündeme gelen Fransa’da ikinci tur seçimde Le Pen umduğunu bulamadı. Macron da kan kaybederken sol ittifak, seçimden zaferle çıktı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Fransız devrimi: Seçmen sağ gösterip sol vurdu

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Fransa'da genel seçimde sürpriz yaşandı. İlk turda aşırı sağcı lider Le Pen, ipi göğüslerken, ikinci turda sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci olmayı başardı. Bu ittifak, 182 sandalye kazandı. Daha önce 240 sandalyesi bulunan Macron'un partisi, bu seçimde 168 sandalye alarak ikinci çıktı. Le Pen ise 143 vekilde kaldı. Böylelikle hiç bir parti, Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayamadı. İlk sonuçların açıklanmasının ardından sol ittifak destekçileri Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanıp sonuçları kutladı.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da istifasını dün istifa ettiğini açıkladı. Yeni Halk Cephesi'ndeki sol partilerden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, "Ülkeyi yönetmeye hazırız" açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Macron'un hükümeti kurma görevini kendilerine vermesi gerektiğini hatırlattı. Sosyalist Parti'nin lideri Olivier Faure de Parlamento'daki en büyük blok olan Yeni Halk Cephesi'nin hükümeti kurması gerektiğini belirterek başbakan adaylarını bu hafta açıklayacaklarını vurguladı.

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