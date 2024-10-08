İngiliz haber kanalı Sky News’in araştırmasına göre, İsrail’in 6 yaşındaki küçük Hind’in ölümüyle ilgili iddiaları yalanladı

Bu noktada kesilen görüşmenin ardından devreye Filistin Kızılayı girdi. Kızılay yetkilileri Layan'a ulaşmayı başarsa da "Tanklar etrafımızda" diyen genç kızın sesi, top atışlarıyla kesildi ve görüşme sona erdi.

İsrail askerleri tarafından bombalanan, 6 yaşındaki Hind Receb'in de aralarında bulunduğu araç (takvim.com.tr | arşiv)

Hind Receb ve diğer kişileri kurtarmaya gelen ambulans İsrail askerleri tarafından vurulması (takvim.com.tr | arşiv)

Devam eden aramalar sonucunda telefonu bu sefer Hind açtı ve arabada sadece kendisinin hayatta olduğunu söyledi.

Filistin Kızılayı diğer taraftan İsrail ordusundan bölgeye ambulans göndermek için izin almaya çalıştı.

6 yaşındaki küçük Hind Receb (takvim.com.tr | arşiv)



Soykırımcı İsrail'in saatler sonra izin verdiği ambulans, arabaya yaklaşırken vuruldu ve içinde yer alan iki sağlık personeli hayatını kaybetti. Ambulanstaki sağlık personelinin Filistin Kızılayı ile görüşmesinde vurulmadan önceki son sözü, "Kız işte orada" oldu.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun askeri bölge ilan ettiği noktalara, artan sağlık personeli ölümleri nedeniyle yalnızca İsrail'le koordinasyon içinde girdiklerini de vurguladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE GÖRÜNDÜ: 15 ASKERİ ARAÇ BULUNUYORDU!

Uydu görüntüleri ve soykırımcı İsrail ordusunun paylaştığı deliller ise İsrail güçlerinin olayın yaşandığı yere birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu ortaya koydu.

İsrail ordusunun olay günü bölgede hiçbir askeri personelinin bulunmadığı iddialarına karşın uydu görüntülerine 15 askeri araç yansırken olaydan günler sonra dahi bölgede İsrail askeri varlığının devam ettiği dikkati çekti.