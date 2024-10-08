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İngiliz haber kanalı Sky News'in araştırmasına göre, İsrail'in 6 yaşındaki küçük Hind'in ölümüyle ilgili iddiaları yalanladı

İngiliz haber kanalı olan Sky News'in yaptığı araştırmada, ocak ayında İsrail ordusunun, aralarında 6 yaşındaki Hind Receb'in de bulunduğu 7 kişinin yer aldığı aracın ve onları kurtarmaya giden 2 sağlık personelini taşıyan ambulansın vurulmasıyla ilgili İsrail ordusunun iddialarını yalanlayarak araştırmasını paylaştı.

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Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:04 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 19:04
İngiliz haber kanalı Sky News’in araştırmasına göre, İsrail’in 6 yaşındaki küçük Hind’in ölümüyle ilgili iddiaları yalanladı

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Sky News, ocak ayında aralarında 6 yaşındaki Hind Receb'in de bulunduğu 7 kişinin yer aldığı aracın ve onları kurtarmaya giden 2 sağlık personelini taşıyan ambulansın vurulmasıyla ilgili İsrail ordusunun iddialarını yalanlayan araştırmasını yayımladı. İngiliz haber kanalı, görgü tanıkları, aile üyeleri ve İsrail ordusunun açıklamaları ile uydu görüntülerine dayanarak, 6 yaşındaki Hind'in yanı sıra 6 kişinin yer aldığı araç ve onları kurtarmaya giden ambulansın nasıl vurulduğunu araştırdı.

İsrail askerleri (takvim.com.tr | arşiv)İsrail askerleri (takvim.com.tr | arşiv)

GÜVENLİ BÖLGEYE GİDERKEN İSRAİL'İN HEDEFİ OLDU

Yapılan araştırmaya göre, güvenli bölgeye gitmek için 7 kişiyi taşıyan araç, 29 Ocak sabahı saat 08.00'de hareket ettikten 10 dakika sonra İsrail ordusunun hedefi oldu.
Başladığı noktadan yalnızca 350 metre uzaklaşabilen araç, bu andan itibaren İsrail ordusunun hedefi olmaya devam ederken kurtarmak isteyenler de can güvenliği bulunmadığı için araca yaklaşamadı.

İsrail askerleri tarafından katledilen Hind Receb (takvim.com.tr | arşiv)İsrail askerleri tarafından katledilen Hind Receb (takvim.com.tr | arşiv)

"ETRAFIMIZDALAR, YAKLAŞIYORLAR"

Akrabalarının aracındaki Hind'in güvenli bölgeye yürüyerek giden annesi Wissam Hamada'nın gözleri önünde gerçekleşen saldırıdan saatler sonra arabada bulunan 15 yaşındaki Layan, Hamada'yı aradı.
Arabada kendisi ve Hind dışındaki herkesin "uyuduğunu" söyleyen Layan, telefonu Hind'e verdi. Hamada'nın aktardığına göre, Hind görüşme esnasında "Etrafımızdalar, yaklaşıyorlar" dedi.

İsrail askerleri tarafından bombalanan, 6 yaşındaki Hind Receb'in de aralarında bulunduğu araç (takvim.com.tr | arşiv)İsrail askerleri tarafından bombalanan, 6 yaşındaki Hind Receb'in de aralarında bulunduğu araç (takvim.com.tr | arşiv)

TOP ATIŞLARI İLE KESİLDİ

Bu noktada kesilen görüşmenin ardından devreye Filistin Kızılayı girdi. Kızılay yetkilileri Layan'a ulaşmayı başarsa da "Tanklar etrafımızda" diyen genç kızın sesi, top atışlarıyla kesildi ve görüşme sona erdi.

Hind Receb ve diğer kişileri kurtarmaya gelen ambulans İsrail askerleri tarafından vurulması (takvim.com.tr | arşiv)Hind Receb ve diğer kişileri kurtarmaya gelen ambulans İsrail askerleri tarafından vurulması (takvim.com.tr | arşiv)

Devam eden aramalar sonucunda telefonu bu sefer Hind açtı ve arabada sadece kendisinin hayatta olduğunu söyledi.
Filistin Kızılayı diğer taraftan İsrail ordusundan bölgeye ambulans göndermek için izin almaya çalıştı.

6 yaşındaki küçük Hind Receb (takvim.com.tr | arşiv)6 yaşındaki küçük Hind Receb (takvim.com.tr | arşiv)

Soykırımcı İsrail'in saatler sonra izin verdiği ambulans, arabaya yaklaşırken vuruldu ve içinde yer alan iki sağlık personeli hayatını kaybetti. Ambulanstaki sağlık personelinin Filistin Kızılayı ile görüşmesinde vurulmadan önceki son sözü, "Kız işte orada" oldu.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun askeri bölge ilan ettiği noktalara, artan sağlık personeli ölümleri nedeniyle yalnızca İsrail'le koordinasyon içinde girdiklerini de vurguladı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE GÖRÜNDÜ: 15 ASKERİ ARAÇ BULUNUYORDU!

Uydu görüntüleri ve soykırımcı İsrail ordusunun paylaştığı deliller ise İsrail güçlerinin olayın yaşandığı yere birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu ortaya koydu.
İsrail ordusunun olay günü bölgede hiçbir askeri personelinin bulunmadığı iddialarına karşın uydu görüntülerine 15 askeri araç yansırken olaydan günler sonra dahi bölgede İsrail askeri varlığının devam ettiği dikkati çekti.

Hind Receb ve diğer kişileri kurtarmaya gelen ambulans İsrail askerleri tarafından vurulması (takvim.com.tr | arşiv)Hind Receb ve diğer kişileri kurtarmaya gelen ambulans İsrail askerleri tarafından vurulması (takvim.com.tr | arşiv)

Diğer yandan İsrail ordusunun daha sonra yayından kaldırdığı bir açıklamasında da olay günü ve sonrasında bölgede askerlerin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Araştırmada, ambulans ile Hind'i taşıyan aracın yüksek kalibreli mermilerle vurulduğu, ayrıca araçta çok sayıda kurşun deliği bulunduğu bilgisi de yer aldı.

"Yaralı bir serçeyi kurtaramadık"
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