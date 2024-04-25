Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı baş başa görüşme Alman basınında büyük yankı uyandırdı.

FRANKFURTER ALLGEMEINE: ERDOĞAN DAHA CESUR

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi, terörle mücadele gibi konuların ele alındığı görüşme hakkındaki haberlere Steinmeier'ın "Birbirimize ihtiyacımız var" sözleri damga vururken Frankfurter Allgemeine "Başkan Erdoğan Steinmeier'den daha cesur" dedi.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine, Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesine ilişkin haberde "Türk cumhurbaşkanı diğer konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını tamamen kaldırmasını talep etti" dedi.

STEINMEIER'IN "BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR" SÖZÜ ÇOK KONUŞULDU

Bir diğer Alman gazetesi ZDF ise Steinmeier'in "Birbirimize ihtiyacımız var" şeklindeki sözlerini ön plana çıkardı ve Başkan Erdoğan'ın Batı'nın Gazze'deki soykırıma yönelik tutumunu eleştirdiğini belirtti.