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Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı

Soykırımcı İsrail’in finansörü ABD, sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye’yi hedef aldı. Gazze’de aylardır devam eden soykırıma karşı İsrail’i desteklemeye devam eden ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı konuşmada “Zulüm kampanyası 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin Konstantinopolis'teki Ermeni aydınlarını ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı.” şeklindeki skandal ifadelere yer verdi.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 09:21 Güncelleme 25 Nisan 2024, 09:51
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı

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Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi ABD, Gazze'deki soykırımın finansörlüğünü yaparken Türkiye'yi hedef aldı. ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan Ermenileri Anma Günü kapsamında yaptığı konuşmada "Bugün Meds Yeghern'de (Ermeni soykırımında) kaybedilen hayatları anıyor ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz" dedi.

BIDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Biden, skandal açıklamasında "Zulüm kampanyası 24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkililerinin Konstantinopolis'teki Ermeni aydınlarını ve cemaat liderlerini tutuklamasıyla başladı. Takip eden günlerde, aylarda ve yıllarda bir buçuk milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme yürüdü; aileleri sonsuza kadar parçalandı ve nesiller sonsuza kadar değişti." ifadelerine yer verdi.

SOYKIRIMCININ FİNANSÖRÜ ABD

Biden, sözde Ermeni soykırımı yalanı ile Türkiye'yi suçlarken bir yandan da terör devleti İsrail'in Gazze finansörü olmaya devam ediyor. ABD, İsrail'e desteğe devam ederken Uluslararası Af Örgütü'nün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, İsrail'in ABD mühimmatı kullanarak Gazze'de savaş suçu işlediğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre İsrail ordusunun Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini aktaran O'Brien, "Bu yüzden, ABD'ye savaş suçu işlenen silahları göndermeyi bırakma çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

GAZZE'DE SOYKIRIM VAR

O'Brien, paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti. Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng ise İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların "kesinlikle soykırım" olduğunu belirtti. BM İnsan Hakları Yetkilisi Volker Türk de "Gazze'deki toplu mezar haberlerinden dehşete düştüm" diyerek ölümlerin bağımsız bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini vurguladı. Filistinli yetkililer, Nasır Hastanesi'nden 300'den fazla ceset çıkarıldığını duyurmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" amacıyla bazı yetkililerce 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi. Bakanlık, bazı ülkelerin yetkilileri tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" ifadelerine yer verildi. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamaların uluslararası hukuka da aykırı olduğu vurgulanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirdiği belirtildi.

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