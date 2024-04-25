Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı

GAZZE'DE SOYKIRIM VAR

O'Brien, paylaşımında, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki dış yardım paketi oylamasında hayır oyu kullanan üyelere teşekkür etti. Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng ise İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların "kesinlikle soykırım" olduğunu belirtti. BM İnsan Hakları Yetkilisi Volker Türk de "Gazze'deki toplu mezar haberlerinden dehşete düştüm" diyerek ölümlerin bağımsız bir soruşturmayla incelenmesi gerektiğini vurguladı. Filistinli yetkililer, Nasır Hastanesi'nden 300'den fazla ceset çıkarıldığını duyurmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" amacıyla bazı yetkililerce 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi. Bakanlık, bazı ülkelerin yetkilileri tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz" ifadelerine yer verildi. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamaların uluslararası hukuka da aykırı olduğu vurgulanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirdiği belirtildi.