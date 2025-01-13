İsrail hapishanelerinde insanlık dramı: Gazzelilere sistematik işkence

"CEHENNEMDE YAŞIYORUZ" Filistinli K.C. ise "Alıkonulmamızın başlangıcında cehennemi yaşadık, ne akıbetimizi ne de hukuki statümüzü biliyorduk. Aleyhimizde suçlar, istismarların yanı sıra pek çok yasak uygulandı. Bugün açlıkla karşı karşıyayız, gıda miktarı gerçekten çok az ve insan için uygun değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, hapishanelerdeki Gazzelilere sistematik işkence uyguladığı ortaya çıktı. (TAKVİM.COM.TR FOTO ARŞİV)

"DAYAK SONUCU YAPAY GÖZÜMÜ KAYBETTİM"

Bir diğer Filistinli M.D. de ailesiyle birlikteyken sığınma merkezlerinden birinde alıkonulduğunu aktardı.

Gazze Şeridi sınırı yakınlarındaki bir bölgeye götürüldüğünü, 60 gün burada kaldıktan sonra Negev Cezaevine nakledildiğini kaydeden M.D, "Şiddetli dayak sonucu yapay gözümü kaybettim. Bu nedenle bugün göz çukurumda boşluk var. İsrail askerleri bununla da yetinmedi ve gözlüğümü de aldı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ağır saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrailli, Filistinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde daha da kötüleşen koşullara işaret etti, işkence, açlık ve hastalıkların yayıldığı vakaları belgeledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana sadece işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 14 bin 300'e ulaştı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilere ilişkin bir rakam belirtilemezken, Filistin Esirler Cemiyeti sayının 1000'leri bulduğunu tahmin ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana aralarında kadın, çocuk ile sağlık ve sivil savunma çalışanları olmak üzere çok sayıda sivili alıkoyduğu belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 565 Filistinli öldü, 109 bin 660 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.