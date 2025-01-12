PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İspanya'dan Türkiye'ye terörle mücadelede tam destek: Suriye'de Ankara'nın yanındayız

Türkiye’nin Suriye’deki varlığından ve terörle kararlı mücadelesinden rahatsız olan Almanya, Belçika ve Fransa YPG’yi desteklerken İspanya’dan flaş bir çıkış geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, “Suriye meselesinde Türkiye ile olağanüstü bir iş birliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 09:56
İspanya’dan Türkiye’ye terörle mücadelede tam destek: Suriye’de Ankara’nın yanındayız

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Avrupa ülkelerinde Suriye çatlağı yaşanıyor. Her fırsatta terör örgütü PKK/ YPG ye destek veren ve Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinden rahatsız olan Almanya, Fransa ve Belçika'nın aksine İspanya'dan Ankara'ya destek geldi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İspanyalı mevkidaşı Albares (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İspanyalı mevkidaşı Albares (AA)

    İSPANYA'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK

    15-16 Ocak'ta gerçekleştireceği Suriye ve Lübnan ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulunan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares önemli açıklamalarda bulundu.

    İspanya Dışişleri Bakanı Albares (AA)İspanya Dışişleri Bakanı Albares (AA)

    "OLAĞANÜSTÜ İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

    Filistin meselesi başta olmak üzere Ortadoğu'da birçok konuda Türkiye ile işbirliği yapan İspanya'nın bu politikasını devam ettireceğini kaydeden Albares, "Suriye konusunda Türkiye ile olağanüstü bir işbirliği yapacağız. Türkiye, İspanya'nın birinci sınıf ortağıdır. Gerçek bir stratejik ortaktır. Türkiye'nin Ortadoğu ve Suriye'deki sesi, Türkiye'nin rolü sadece çok önemli değil, aynı zamanda İspanya için de büyük ölçüde takdir edilir düzeydedir" dedi.

    YPG (Takvim Foto Arşiv)YPG (Takvim Foto Arşiv)

    "YABANCI GÜÇLER ÇEKİLMELİ"

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok sık görüşerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Albares, "Onun görüşlerinden faydalanıyorum. Çünkü o bölgedeki durumu mükemmel bir şekilde biliyor. Bu benim için çok özel, önemli. İstikrarlı, barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'ye ulaşmak için elbette ki İspanya ve AB'nin güçlerini Türkiye ile birleştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İspanyalı mevkidaşı Albares (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İspanyalı mevkidaşı Albares (AA)

    "SURİYE'DE DIŞ MÜDAHALEYE KARŞIYIZ"

    İspanyol Bakan, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni yönetimin şu ana kadar attığı adımları "olumlu bulduğunu" ve yeni yönetimi desteklediklerini vurguladı.

    YPG (Takvim Foto Arşiv)YPG (Takvim Foto Arşiv)

    Albares, "Bizim istediğimiz bir an önce egemen bir Suriye'dir, tüm toprakları kontrol eden bir otoritedir. Herhangi bir yabancı güç kesinlikle bölgeden çekilmelidir. Suriye, İspanya ve Türkiye'nin olduğu gibi egemen bir devlet olmalı. Bu nedenle her türlü dış müdahaleye kesinlikle karşıyız. Bunu Ortadoğu'daki tüm halklar için istiyoruz; barış, istikrar ve refah" değerlendirmesinde bulundu.

    Albares ayrıca İsrail'in Suriye topraklarında genişleyen işgaline karşı olduklarını da açık bir şekilde dile getirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyeler soygunun ’su’yunu çıkardı! İstanbul’da %837 Ankara’da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura
    Ayşe Barım’ın tekelleşme çarkına çomak! Savcılık peşlerine düştü MASAK harekete geçti: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ifade verecek
    İspanya’dan Türkiye’ye terörle mücadelede tam destek: Suriye’de Ankara’nın yanındayız
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 16 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Meteoroloji 12 Ocak hava durumu | Marmara’ya kar geliyor: İstanbul dahil 13 ile sarı alarm verildi!
    Yasa teklifi TBMM’de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?
    TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar: Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi
    Apo’dan Selo’ya! DEM Parti İmralı heyeti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti: İnisiyatif alacaksa yanında olacağız
    Rehine krizinde İsrail’den dikkat çeken adım: Mossad Başkanı Katar’a gidecek
    Başkan Erdoğan’dan Diyarbakır’dan uyardı: Terör örgütü kendini feshetmeli!
    Fenerbahçe’de sürpriz ayrılıklar! Mourinho biletleri kesti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses’ten Urfalıyam Ezelden türküsü!
    Alana Hadid ‘uyanın’ diyerek anlattı: Gazze’nin bombalanması için milyarlarca dolar gönderenler Los Angeles’taki yangınları söndüremiyor
    Galatasaray’da tek hedef 3 puan! Okan Buruk’tan Başakşehir karşısında farklı 11 kararı