İspanya’dan Türkiye’ye terörle mücadelede tam destek: Suriye’de Ankara’nın yanındayız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok sık görüşerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Albares, "Onun görüşlerinden faydalanıyorum. Çünkü o bölgedeki durumu mükemmel bir şekilde biliyor. Bu benim için çok özel, önemli. İstikrarlı, barışçıl ve kapsayıcı bir Suriye'ye ulaşmak için elbette ki İspanya ve AB'nin güçlerini Türkiye ile birleştirmesi gerekiyor" diye konuştu.

İspanyol Bakan, Suriye 'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni yönetimin şu ana kadar attığı adımları " olumlu bulduğunu" ve yeni yönetimi desteklediklerini vurguladı.

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Albares, "Bizim istediğimiz bir an önce egemen bir Suriye'dir, tüm toprakları kontrol eden bir otoritedir. Herhangi bir yabancı güç kesinlikle bölgeden çekilmelidir. Suriye, İspanya ve Türkiye'nin olduğu gibi egemen bir devlet olmalı. Bu nedenle her türlü dış müdahaleye kesinlikle karşıyız. Bunu Ortadoğu'daki tüm halklar için istiyoruz; barış, istikrar ve refah" değerlendirmesinde bulundu.

Albares ayrıca İsrail'in Suriye topraklarında genişleyen işgaline karşı olduklarını da açık bir şekilde dile getirdi.