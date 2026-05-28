ABD, BM Filistin Raportörü Albanese’ye Yaptırımları Yeniden Yürürlüğe Koydu
ABD yönetimi, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’ye yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu. Federal temyiz mahkemesinin kararıyla yaptırımların askıya alınma süreci sona ererken, Albanese’nin adı ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine tekrar eklendi.
ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'yi hedef alan yaptırımları tekrardan yürürlüğe koyduğu bildirildi.
ABD Bölge Yargıcı Richard Leon'un, 13 Mayıs'ta, Albanese'ye yönelik yaptırımların geçici olarak durdurulmasına yönelik karar vermesinin ardından, ABD Temyiz Mahkemesinin üç yargıçtan oluşan heyeti, söz konusu kararı idari olarak askıya aldı.
Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler'in Filistin İşgal Altındaki Topraklar Özel Raportörü olarak görev yapıyor ve özellikle İsrail-Filistin çatışmasında uluslararası hukuk ihlalleri, insan hakları ve sivil kayıplar üzerine raporlarıyla öne çıkıyor.
ABD'DEN ALBANESE'YE YAPTIRIM ADIMI
Bu karar, federal hükümetin Albanese'ye yönelik yaptırımları tekrardan uygulamasının önünü açtı.
ABD Hazine Bakanlığının internet sitesindeki güncellemeye göre, Albanese'nin adı yeniden yaptırım listesine eklendi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, Albanese'nin, UCM'nin ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını belirtmişti.
Öte yandan, Albanese, 14 Mayıs'taki açıklamasında, Washington yönetiminin kendisine uyguladığı yaptırımın ABD'de mahkeme kararıyla askıya alındığını duyurmuştu. ABD Hazine Bakanlığı da 21 Mayıs'ta Albanese'yi yaptırım listesinden çıkardığını bildirmişti.