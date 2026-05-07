FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varmıştı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanan milyarder Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen not federal yargıç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve "intihar notu " olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusu henüz netleşmiş değil.