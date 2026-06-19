JD Vance İsrail'e racon kesti: "Sorunları sadece öldürerek çözemezsiniz! Tek güçlü müttefikinizi kaybetmeyin"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İsrail, ABD ile İran arasında yapılan anlaşmanın kendilerini bağlamadığını belirterek Washington'a rest çekti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunarak askeri gücün her ulusal güvenlik sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyledi.

Vance, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e doğrudan seslenerek, İsrail'in güvenlik sorunlarını sadece askeri yollarla çözemeyeceğini vurguladı.

Vance, İsrail hükümetine ABD'nin tek güçlü müttefikleri olduğunu hatırlatarak, bu ilişkiyi tehlikeye atmama çağrısında bulundu.

ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri desteğe dikkat çeken Vance, savunma silahlarının büyük kısmının Amerikan kaynaklarıyla üretildiğini belirtti.

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından şaşkına dönen İsrail, Washington'a açıkça rest çekiyor. Tel Aviv'den "Bu anlaşma bizi bağlamaz." mesajları gelirken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e adeta racon kesti. İsrail siyasetindeki tepkileri "panik" ve "tuhaf bir çılgınlık" olarak nitelendiren JD Vance, askeri gücün her ulusal güvenlik sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyledi.