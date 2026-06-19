JD Vance İsrail'e racon kesti: "Sorunları sadece öldürerek çözemezsiniz! Tek güçlü müttefikinizi kaybetmeyin"
Washington-Tahran hattındaki anlaşmaya İsrail'den peş peşe tepkiler gelirken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tel Aviv'e açıkça racon kesti. Vance, ABD'ye rest çeken aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich'e doğrudan seslendi ve "Sizin tam olarak öneriniz nedir? Siz 9 milyon nüfuslu bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her bir ulusal güvenlik sorununu sadece öldürerek çözemezsiniz." dedi. Vance İsrail'e ayrıca "Tek güçlü müttefikinizi kaybetmeyin" mesajı verdi.
Hızlı Özet Göster
- İsrail, ABD ile İran arasında yapılan anlaşmanın kendilerini bağlamadığını belirterek Washington'a rest çekti.
- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e yönelik eleştirilerde bulunarak askeri gücün her ulusal güvenlik sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyledi.
- Vance, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e doğrudan seslenerek, İsrail'in güvenlik sorunlarını sadece askeri yollarla çözemeyeceğini vurguladı.
- Vance, İsrail hükümetine ABD'nin tek güçlü müttefikleri olduğunu hatırlatarak, bu ilişkiyi tehlikeye atmama çağrısında bulundu.
- ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri desteğe dikkat çeken Vance, savunma silahlarının büyük kısmının Amerikan kaynaklarıyla üretildiğini belirtti.
ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından şaşkına dönen İsrail, Washington'a açıkça rest çekiyor. Tel Aviv'den "Bu anlaşma bizi bağlamaz." mesajları gelirken ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e adeta racon kesti. İsrail siyasetindeki tepkileri "panik" ve "tuhaf bir çılgınlık" olarak nitelendiren JD Vance, askeri gücün her ulusal güvenlik sorununu çözmeye yetmeyeceğini söyledi.
"HER ULUSAL GÜVENLİK SORUNUNU ÖLDÜREREK ÇÖZEMEZSİNİZ"
Vance, özellikle anlaşmayı açıkça hedef alan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi aşırı sağcı isimlere doğrudan seslendi ve şu ifadeleri kullandı:
"Onlara yanıtım şu olurdu: Sizin tam olarak öneriniz nedir? Siz 9 milyon nüfuslu bir ülkesiniz. Sahip olduğunuz her bir ulusal güvenlik sorununu sadece öldürerek çözemezsiniz."
AÇIK TEHDİT: "TEK GÜÇLÜ MÜTTEFİKİNİZİ KAYBETMEYİN"
İsrail hükümetindeki bazı bakanlara "Uyanın ve gerçeklerin farkına varın" çağrısında bulunan Vance, İsrail'in dünyadaki "tek güçlü müttefiki" olan ABD'yi yabancılaştırmaması gerektiği konusunda uyardı.
JD Vance, ABD'nin İsrail'e sağladığı muazzam askeri desteğe de dikkat çekerek "Son üç ayda vatanınızı koruyan savunma silahlarının üçte ikisi Amerikalıların elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin paralarıyla ödendi" dedi.