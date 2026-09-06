Gazze için yeni filo hazırlanıyor: Avrupa limanlarına uğrayacak gemilerin ekimde Gazze kıyılarına ulaşması hedefleniyor
Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırmayı amaçlayan yeni girişim için ekim ayını işaret etti. Avrupa'daki limanlara uğraması planlanan gemiler Gazze kıyılarına ilerleyecek. Aktivistler, önceki müdahalelerin ardından bu kez farklı bir strateji üzerinde çalışıyor.
Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırmayı amaçlayan yeni bir uluslararası girişime hazırlanıyor. Yeni filonun ekim ayında Gazze kıyılarına ulaşması hedefleniyor.
2010 yılında kurulan koalisyonun planına göre gemiler Gazze'ye yönelmeden önce Avrupa'daki çeşitli limanlara uğrayacak. İspanya, Portekiz ve İtalya, filonun rotasındaki ülkeler arasında yer alacak.
Daha önceki girişimlerde yaşanan müdahaleler ise yeni filonun stratejisinde değişikliğe gidilmesine neden oldu. FFC yetkilileri bu kez oluşan uluslararası desteği sürdürülebilir siyasi baskıya dönüştürmenin yolları üzerinde çalışıyor.
GAZZE İÇİN YENİ FİLO PLANI
FFC, İsrail'in 2007'den bu yana Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasını kırmak amacıyla yeni girişimin hazırlıklarını sürdürüyor.
Koalisyonun planlamasına göre gemiler Avrupa'daki farklı noktalara uğradıktan sonra yeniden hareket edecek. Filonun ekim ayında Gazze kıyılarına ulaşmaya çalışacağı belirtiliyor.
FFC Yürütme Komitesi üyesi Huwaida Arraf da The New Arab'a yaptığı açıklamada, önceki girişimlerde yaşananların ardından izlenecek yöntemin yeniden değerlendirildiğini söyledi.
BU KEZ FARKLI BİR STRATEJİ
Arraf, önceki filo girişimlerinde aktivistlerin İsrail tarafından gözaltına alındığını ve şiddete maruz kaldığını belirtti. Yeni girişimin stratejisinin de bu deneyimlerin ardından ele alındığını ifade etti.
Arraf, "Bu kez, bu gücü İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını sona erdirmek için sürdürülebilir siyasi baskıya dönüştürmenin farklı yollarını değerlendiriyoruz" dedi.
Yeni plan kapsamında filonun Avrupa limanlarından hareket ederek kıta genelindeki çeşitli noktalara uğraması ve ekim ayında Gazze kıyılarına ulaşmaya çalışması öngörülüyor.
GEMİLER AVRUPA'DA YOL ALIYOR
Hazırlıklar kapsamında bazı gemiler haziran ve temmuz aylarından itibaren yola çıkmaya başladı.
Handala II adlı geminin İskandinavya çevresinde seyrettiği, Kate adlı geminin ise İrlanda, Almanya ve Fransa'daki çeşitli noktalara uğradığı aktarıldı.
FFC Yürütme Komitesi üyesi Zohar Chamberlain Regev, ekim ayındaki hedefi, "Ekim ayında bu talebi ve dünyanın dört bir yanındaki insanların dayanışmasını Gazze kıyılarına taşımayı amaçlıyoruz" sözleriyle anlattı.
AKTİVİSTLERDEN İŞKENCE İDDİASI
Mayıs ayında gerçekleştirilen son filo girişiminde yüzlerce aktivistin İsrail makamları tarafından alıkonulduğu belirtiliyor.
Aktivistler, İsrailli görevlilerin kendilerine darp ve cinsel saldırı dahil işkence uyguladığını öne sürdü.
Koalisyonun, önceki girişimde yaşananların ardından yeni filo için izleyeceği yöntemi ve stratejiyi yeniden şekillendirdiği aktarıldı.
HUCKABEE: TERÖR VE SUÇ EYLEMİ
Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Tel Aviv yönetimine ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen Huckabee, Ramallah'a bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti.
Huckabee, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak nitelendirdi.
Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir" dedi.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinli yerinden edildi.
BM'DEN GAZZE İÇİN KIŞ UYARISI
Birleşmiş Milletler yetkilileri, yaklaşan kış ayları öncesinde Gazze'deki sağlık risklerine ilişkin uyarıda bulundu.
Yetkililer, Filistinlilerin çadır kentlerde kalabalık koşullarda yaşadığını belirterek yağışlarla birlikte sel sularının kanalizasyon atıkları ve kirli suları yoğun nüfuslu bölgelere taşıyabileceğini bildirdi.
BM yetkilileri, "Kış ve yağışların başlamasıyla, sel sularının kanalizasyon atıklarını ve kirli suları yoğun nüfuslu bölgelere yayarak hastalık riskini artıracak" uyarısında bulundu.