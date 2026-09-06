FFC Yürütme Komitesi üyesi Zohar Chamberlain Regev, ekim ayındaki hedefi, "Ekim ayında bu talebi ve dünyanın dört bir yanındaki insanların dayanışmasını Gazze kıyılarına taşımayı amaçlıyoruz" sözleriyle anlattı.

Handala II adlı geminin İskandinavya çevresinde seyrettiği, Kate adlı geminin ise İrlanda, Almanya ve Fransa'daki çeşitli noktalara uğradığı aktarıldı.

Hazırlıklar kapsamında bazı gemiler haziran ve temmuz aylarından itibaren yola çıkmaya başladı.

Koalisyonun, önceki girişimde yaşananların ardından yeni filo için izleyeceği yöntemi ve stratejiyi yeniden şekillendirdiği aktarıldı.

Aktivistler, İsrailli görevlilerin kendilerine darp ve cinsel saldırı dahil işkence uyguladığını öne sürdü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee

HUCKABEE: TERÖR VE SUÇ EYLEMİ

Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tel Aviv yönetimine ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen Huckabee, Ramallah'a bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti.

Huckabee, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak nitelendirdi.

Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir" dedi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinli yerinden edildi.