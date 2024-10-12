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CENTCOM'un skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı: Siz hangi ülkenin gücüsünüz?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (Centcom) Yom Kippur paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Paylaşımın altına yorum yapan binlerce kişi, ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi. Bazı X kullanıcıları, CENTCOM'un paylaşımını "ihanet" olarak değerlendirirken Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo, "Oğullarım yabancı bir savaşta ölmeyecek." ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 23:32 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 23:41
CENTCOM’un skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı: Siz hangi ülkenin gücüsünüz?

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Yahudilerin bayramı Yom Kippur'u kutlamak amacıyla sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

CENTCOM, Yahudilerin kutsal kabul ettikleri koç boynuzundan yapılan Şofar çalgısıyla X sosyal medya platformunda paylaşım yaptı.

CENTCOM skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı (Takvim.com.tr)CENTCOM skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı (Takvim.com.tr)

Paylaşımın altına yorum yapan binlerce kişi, ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi. Bazı X kullanıcıları, CENTCOM'un paylaşımını "ihanet" olarak değerlendirirken Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo, "Oğullarım yabancı bir savaşta ölmeyecek." ifadesini kullandı.

Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo (AA)Amerikalı ünlü oyuncu ve yapımcı Kevin Sorbo (AA)

ABD halkının vergileriyle İsrail'in desteklenmesine karşı çıkan bazı kişiler, CENTCOM'a "Özür dilerim. Siz hangi ülkenin gücüsünüz?" sorusunu yöneltti.

CENTCOM’un skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı: Siz hangi ülkenin gücüsünüz?

CENTCOM skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı (Takvim.com.tr)CENTCOM skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı (Takvim.com.tr)

Bazı kullanıcılar ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayıp ABD'yi bu suçların parçası olamamaya davet etti.

Yahudiliğin en önemli mukkaddes bayramı olarak gösterilen Yom Kippur, bağışlanmak isteyenlerin oruç tutup sinagoglarda dua ettiği bir gün olarak biliniyor.

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