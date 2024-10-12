CENTCOM’un skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı: Siz hangi ülkenin gücüsünüz?

CENTCOM skandal Yom Kippur paylaşımına tepki yağdı (Takvim.com.tr)



Bazı kullanıcılar ise İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayıp ABD'yi bu suçların parçası olamamaya davet etti.

Yahudiliğin en önemli mukkaddes bayramı olarak gösterilen Yom Kippur, bağışlanmak isteyenlerin oruç tutup sinagoglarda dua ettiği bir gün olarak biliniyor.

