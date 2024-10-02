BMGK Üyelerinden Guterres’e destek yağdı: İsrail’e sert tepki

BMGK üyelerinden İsrail'in ʺistenmeyen kişiʺ ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek yağdı (AFP)

"İSRAİL ULUSLARARASI TOPLUMU KÜÇÜMSÜYOR"

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama ise İsrail'in kararının ardından BM Genel Sekreteri ile "tam dayanışma" içinde olduklarını belirterek, "Bu karar açık bir şekilde İsrailli yetkililerin BM sistemi ve tüm uluslararası toplumu küçümsediğini gösteriyor. Onlar için sadece kendi gerçekleri var." dedi.

Malta'nın BM Daimi Temsilcisi Vanessa Frazier, "Kendisine sarsılmaz desteğimiz sürüyor. Mevcut zor dönemlerde BM'ye sağladığı liderlik ve ahlaki önderlik için teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang da Guterres'e minnettar olduklarını belirterek, Genel Sekreterin "bıkmadan usanmadan Orta Doğu'da barış için çaba sarf ettiğine" dikkati çekti.