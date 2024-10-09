Japonya Başbakanı İşiba Meclisi feshetti!

Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde Temsilciler Meclisi'ni feshetti.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, İşiba kabinesi, ay sonundaki seçim için bu kararı aldı. Başbakan İşiba, yaptığı açıklamada, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim" dedi.