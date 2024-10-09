Japonya Başbakanı İşiba Meclisi feshetti!

Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, 27 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde Temsilciler Meclisi'ni feshetti.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, İşiba kabinesi, ay sonundaki seçim için bu kararı aldı. Başbakan İşiba, yaptığı açıklamada, "Japonya'yı ve halkını korumak için hükümeti yönetmeyi sürdürmemiz kritik öneme sahip. Kamuoyundan doğrudan bir yargı almak amacıyla Meclisi feshetmeye karar verdim" dedi.
BANZAİ DİYE BAĞIRDILAR
Fesih kararı, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nukaga Fukuşiro tarafından Genel Kurulda milletvekillerine duyuruldu. Milletvekilleri, seçimle kazandıkları koltuklarını kaybettiklerini belirtmek amacıyla geleneksel olarak "banzai" diye bağırdılar.
Karar doğrultusunda, erken genel seçim kampanya süreci 15 Ekim'de başlayacak ve 27 Ekim'de sandığa gidilecek.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki siyasi bağış fonu skandalı sonrasında önceki Başbakan Kişida Fumio istifa etmişti.
27 Eylül'de parti içi seçimin ikinci turunda LDP lideri olarak seçilen İşiba, partisinin hakimiyetindeki Meclis'te 1 Ekim'de ülkenin 102. başbakanı oldu.
MUHALEFETTEN TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ
Ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP) liderliğine yeni seçilen eski Başbakan Noda Yoşihiko, İşiba'nın kararını eleştirdi.
Noda, LDP içindeki siyasi bağış fonu skandalının etkilerinin hissedildiğini belirterek, İşiba'nın seçmenlerin dikkatini "gizli para" meselesinden uzaklaştırmaya çalıştığını savundu. Ayrıca, görevi 8 gün önce devralan İşiba'nın, "balayı döneminde LDP'nin zafer kazanabileceği düşüncesiyle Meclisi erken feshettiğini" öne sürdü.
"İKTİDARDAKİ LDP 15 SANDALYE KAYBETTİ"
Japonya'da son genel seçim 31 Ekim 2021'de gerçekleştirilmişti.
465 koltuklu Meclis'te, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) 261 sandalye kazanarak çoğunluğu 233 sandalyeyle elde etti. 276 sandalyeyle seçime giren LDP, bu seçimde 15 sandalye kaybetmişti.
Ana muhalefetteki Anayasal Demokratik Parti (CDP) ise 96 sandalye elde etmişti. Temsilciler Meclisi milletvekillerinin olağan görev süresinin normal şartlarda Ekim 2025'te sona ermesi bekleniyordu.