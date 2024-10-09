Google’a karşı tarihi dava! ABD’den arama motoru pazarına düzenleme

Adalet Bakanlığı tarafından salı günü açıklanan potansiyel çözüm önerisi, federal savcıların ağustos ayında bir yargıcın Google'ın ABD antitröst yasasını ihlal ettiğine hükmettiği ve şirketi "tekelci" olarak damgaladığı dönüm noktası niteliğindeki bir davayı kazanmasının ardından geldi.

Haksız rekabet, zorbalık ve tekelcilikle suçlanan Google 'a bir darbe daha geldi. ABD hükümeti, arama motoru pazarının yüzde 90'ını elinde bulunduran Google'ın parçalanmasını talep etmeyi düşünüyor.

HAKSIZ REKABETE ENGEL

Adalet Bakanlığı'nın davaya bakan yargıç Amit Mehta'dan talep edebileceği yaptırımları detaylandıran bir mahkeme belgesinde savcılar, Google'ın Chrome tarayıcısı, Play uygulama mağazası ve Android işletim sistemi gibi ürünleri arama motoruna rakipleri veya yeni girenler karşısında avantaj sağlamak için kullanmasını engelleyecek "davranışsal ve yapısal çözümleri değerlendirdiklerini" söyledi.

Adalet Bakanlığı ayrıca Google'ı kullanıcıların arama verilerini rakipleriyle paylaşmaya zorlayabilir ve yeni üretken yapay zeka modellerini ve ürünlerini eğitmek için arama sonuçlarını kullanma yeteneğini kısıtlayabilir.

ARAMA MOTORU PAZARINA DÜZENLEME

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Google, on yıldan uzun süredir en popüler dağıtım kanallarını kontrol ediyor ve rakiplerine kullanıcılar için rekabet etme konusunda çok az veya hiç teşvik bırakmıyor. Bu zararları tamamen telafi etmek, yalnızca Google'ın dağıtım üzerindeki kontrolünü bugün sonlandırmayı değil, aynı zamanda Google'ın yarının dağıtımını kontrol edememesini de gerektirir." ifadelerine yer verildi.

Google, EPA

TARİHİN EN BÜYÜK ANTİTRÖST ZAFERİ

Ağustos ayında Mehta, Google'ın arama üzerindeki yasadışı hakimiyetini sürdürmek için özel anlaşmalara on milyarlarca dolar harcadığına karar verdi.

Financial Times, Google davasının Google davası, 24 yıl önce bir yargıcın rekabeti yasadışı bir şekilde ezdiği gerekçesiyle Microsoft'un dağılmasına hükmetmesinden bu yana Adalet Bakanlığı için en büyük antitröst zaferi olabileceğine dikkat çekti.