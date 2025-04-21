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Japon araştırmacılar hayvansız et yaptı!

Japon araştırmacılar, dolaşım sistemini oluşturan kan damarlarını taklit eden bir cihaz yardımıyla laboratuvarda et yetiştirmede boyut atladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Japon araştırmacılar hayvansız et yaptı!

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The Guardian'da yer alan habere göre gelişme, bilim insanlarının 2 cm uzunluğa ve 1 cm kalınlığa kadar et parçaları yetiştirmesine olanak tanıyor.

JAPONLAR YAPTI
Araştırmacılar, içi boş fiber biyoreaktörün laboratuvarda tavuk, sığır eti, domuz eti ve balık gibi bütün parçaların yetiştirilmesinin önünü açtığın belirtiyor. Aynı teknolojinin işlevsel organlar üretme potansiyeli de bulunuyor.

İskoçya'da bulunan Dundee şehrindeki James Hutton Enstitüsü'nden Prof. Derek Stewart, "Bu dönüştürücü bir adım gibi görünüyor. İnsanların yemeye programlandığı bir boyut ve ölçekte bir şey yarattılar. Bu, tavuk nugget modeli" ifadelerini kullanıyor. Yapay dolaşım sisteminin içi boş lifleri et büyüdükten sonra elle çıkarılıyor:

Ancak bilim insanları bunları, etin dokusunu değiştirmek için kullanılabilecek yenilebilir selüloz lifleriyle değiştirmeyi amaçlıyor. Oluşturulan biyoreaktörün gelecekteki versiyonlarının, daha büyük et parçaları için yapay kana ihtiyaç duyabileceği söyleniyor.

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