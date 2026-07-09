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İzlanda Başbakanı Frostadottir'den Ankara turu!

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da tarihi Ankara Kalesi'ni ziyaret etti. Kale esnafıyla bir araya gelen Frostadottir, Ankara manzarasını izleyip fotoğraf çektirdi, ziyaret sırasında bir esnaf tarafından kaşıkla Ankara oyun havasıyla karşılandı.

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İzlanda Başbakanı Frostadottir'den Ankara turu!

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi, şehir manzarasını seyretti.

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara'nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır.)İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi. (Haberin fotoğrafları DHA ve AA'dan alınmıştır.)

Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi'nde bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

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İzlanda Başbakanı Frostadottir'den Ankara turu!-3

Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı

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