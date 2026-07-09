İzlanda Başbakanı Frostadottir'den Ankara turu!

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi, şehir manzarasını seyretti.

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara'nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi'ni ziyaret etti.