Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını görüşmek için İsrailli bakanlarla bir araya geldiği kabine toplantısında aşırı sağcı bakanların itirazıyla karşılaştı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın ateşkes önerisine sert şekilde muhalefet ederek Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Dünyanın gözü dün Beyaz Saray'daydı... ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından 20 maddelik Gazze planını duyurdu.

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. (AA)Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. (AA)

AŞIRI SAĞCI BAKANLAR AYAKLANDI

Trump, Netanyahu'nun planı kabul ettiğini söylerken İsrail'de aşırı sağcı bakanlar ayaklandı. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Trump'ın ateşkes önerisine sert şekilde muhalefet ederek Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Trump'ın Gazze planı, AATrump'ın Gazze planı, AA

İmzalanacak anlaşmanın İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacağını öne süren Ben-Gvir'in, anlaşmayla İsrail'in belirlediği hedeflere ulaşamayacağını, bölgeye güvenlik için üçüncü bir tarafın gireceğini, İsrail ordusunun Gazze'den çekileceğini belirterek "Kutlamanızı bozduğum için üzgünüm." dediği aktarıldı.

Ben-Gvir, Filistinlileri "gönüllü göç" adı altında yerinden etme ve Gazze'yi ilhak planlarının ne olacağını sorarak anlaşmanın Filistin Devleti için potansiyel taşıdığını söyledi.

NETANYAHU KABİNE TOPLANTISI ÖNCESİ KONUŞTU

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD dönüşü katıldığı kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, anlaşmanın detaylarını hükümete açıklayacağını belirtti.

İsrail'in Gazze'de işgalinin süreceğini, Filistin Devleti'nin kurulmayacağını dile getiren Netanyahu'nun, kabine açılışında bunlara değinmemesi dikkati çekti.

Netanyahu, Washington'da, ABD Başkanı Trump ile "tüm esirlerin serbest bırakılması" ve "savaş hedeflerinin gerçekleştirilmesi" için bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardığını ve kabine üyelerine daha ayrıntılı bir rapor sunacağını belirtti.

Tartışmalı İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü ataması konusunda da bilgi veren Netanyahu, David Zini'yi Şin-Bet Direktörü olarak atayacaklarını söyledi.

Trump'ın Gazze planı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'ın Gazze planı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yapmıştı.

Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz planı değiştirdim dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz planı değiştirdim dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul ettiABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti

