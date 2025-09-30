PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından 20 maddelik Gazze planını duyurdu. Trump Netanyahu’nun planı kabul ettiğini söylerken Netanyahu ise kendisinin isteği üzerine planda değişiklikler yapıldığını iddia etti. Netanyahu’nun iddiasına göre planın yeni halinde İsrail askerlerinin çoğu Gazze’den çekilmeyecek. İşte İsrail basınında yer alan ve değiştirildiği iddia edilen maddeler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından 20 maddelik Gazze planını duyurdu. Netanyahu'nun planı kabul ettiğini söyleyen Trump, İsrail'in aşamalı olarak Gazze'den çekileceğini söylese de Gazze'ye dair endişeler devam ediyor.

Trump'ın Gazze planı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump'ın Gazze planı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

NETANYAHU TRUMP PLANINI YOK SAYACAK MI?

Gazze'de pek çok kez ateşkes ilan edilirken İsrail her defasında sivillere, okullara, hastanelere yönelik saldırılarla ateşkesi bozdu, ateşkes görüşmelerini aksattı. Son olarak arabulucu ülke Katar'da dahi üst düzey Hamas yöneticilerini hedef aldı. Dolayısıyla Netanyahu'nun Trump'ın planını da yok sayabileceği düşünülüyor.

Netanyahu, AFPNetanyahu, AFP

İSRAİL'DE SEÇİM YILI

İsrail seçim yılına giriyor. Özellikle Hamas İsrailli rehineleri elinde tutarken Netanyahu'nun seçim kazanması çok zor. Bu durumda Netanyahu'nun elinde her zaman kullandığı "savaşa devam" taktiği kalıyor.

Trump, EPATrump, EPA

TRUMP'IN YANINDAN AYRILIR AYRILMAZ AÇIKLADI

İsrail'de birçok kesim Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürmekteki tek amacının iktidarını korumak olduğu konusunda hemfikir. Hal böyleyken Trump'ın 20 maddelik planını da iptal etme ihtimali yüksek.

Trump'ın Gazze planı, AATrump'ın Gazze planı, AA

Öyle ki Netanyahu Trump'ın yanından döner dönmez, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ABD seyahatini "mükemmel bir başarı" olarak nitelendirdi. İsrail'in Hamas'ı izole ederek şartları değiştirdiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın şartları reddetmesi halinde Trump'ın İsrail'e "askeri operasyonu tamamlaması için tam destek" vereceğini iddia etti. Ayrıca önerilen anlaşmanın İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin büyük bir bölümünde kalmasına izin vereceğini de söyledi.

Netanyahu, kendi ekibinin iki liderin Filistin devleti kurulması konusunda anlaşıp anlaşmadıklarına ilişkin sorusuna, "Kesinlikle hayır, anlaşmada böyle bir şey yazmıyor bile" yanıtını verdi. Netanyahu'nun yanı sıra İsrail basını da Tel Aviv'in Trump planında değişiklik yaptırdığını belirtiyor.

Netanyahu ve Trump, AFPNetanyahu ve Trump, AFP

NETANYAHU TRUMP PLANINI DEĞİŞTİRDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Times of Israel'in iddiasına göre 21 maddelik planın 3. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu:

İsrail güçleri, rehinelerin serbest bırakılmasına hazırlık amacıyla (ABD özel elçisi Steve) Witkoff'un önerisinin sunulduğu andaki cephe hatlarına çekilecektir.

Ancak hangi Witkoff önerisinin kastedildiği belirtilmemişti çünkü birden fazla öneri olmuştu. Fakat Beyaz Saray'ın pazartesi günü yayımladığı güncellenmiş versiyonda "İsrail güçleri üzerinde mutabık kalınan hatta çekilecektir" ifadesi yer aldı.

Trump ve Netanyahu, EPATrump ve Netanyahu, EPA

Netanyahu ABD dönüşü paylaştığı videosunda İsrail askerlerinin büyük bir bölümünün Gazze'de kalabileceğini söyledi.

Times of Israel haberinde orijinal ABD planının 16. maddesinde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin "işgal ettiği Gazze topraklarını aşamalı olarak devredeceğinin" belirtildiği ancak güncellenen versiyonda çekilmenin niteliğini İsrail lehine çevirdiği iddia ediliyor.

Netanyahu'nun Witkoff ve başdanışmanı Jared Kushner ile saatler süren görüşmelerin ardından önemli değişiklikler sağlamayı başardığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz haftaki versiyonda "barışçıl bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyelerine" af tanınırken pazartesi günü yayımlanan planda bu üyelerin "silahlarını da bırakmaları" gerektiğinin belirtildiği öne sürülüyor.

ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul ettiABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 gözaltı kararı
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
ABD Başkanı Trump 20 maddelik Gazze barış planını yayımladı: Netanyahu kabul etti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Balkan soğukları sert esiyor! Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak yağmur hangi illerde devam edecek? İstanbul, Ankara...
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Başkan Erdoğan’dan Trump’a Gazze takdiri: “Gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum"
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına Avrupa’dan destek! İşte Avrupalı liderlerin olumlu mesajları...
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Eyüp'teki başarısından sonra Shakhtar'da adından söz ettiriyor! Arda Turan Ukrayna'ya damga vuruyor!
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"