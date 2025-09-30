Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından 20 maddelik Gazze planını duyurdu. Trump Netanyahu’nun planı kabul ettiğini söylerken Netanyahu ise kendisinin isteği üzerine planda değişiklikler yapıldığını iddia etti. Netanyahu’nun iddiasına göre planın yeni halinde İsrail askerlerinin çoğu Gazze’den çekilmeyecek. İşte İsrail basınında yer alan ve değiştirildiği iddia edilen maddeler…
ABD Başkanı Donald Trump İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından 20 maddelik Gazze planını duyurdu. Netanyahu'nun planı kabul ettiğini söyleyen Trump, İsrail'in aşamalı olarak Gazze'den çekileceğini söylese de Gazze'ye dair endişeler devam ediyor.
Gazze'de pek çok kez ateşkes ilan edilirken İsrail her defasında sivillere, okullara, hastanelere yönelik saldırılarla ateşkesi bozdu, ateşkes görüşmelerini aksattı. Son olarak arabulucu ülke Katar'da dahi üst düzey Hamas yöneticilerini hedef aldı. Dolayısıyla Netanyahu'nun Trump'ın planını da yok sayabileceği düşünülüyor.
Netanyahu, AFP
İSRAİL'DE SEÇİM YILI
İsrail seçim yılına giriyor. Özellikle Hamas İsrailli rehineleri elinde tutarken Netanyahu'nun seçim kazanması çok zor. Bu durumda Netanyahu'nun elinde her zaman kullandığı "savaşa devam" taktiği kalıyor.
Trump, EPA
TRUMP'IN YANINDAN AYRILIR AYRILMAZ AÇIKLADI
İsrail'de birçok kesim Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürmekteki tek amacının iktidarını korumak olduğu konusunda hemfikir. Hal böyleyken Trump'ın 20 maddelik planını da iptal etme ihtimali yüksek.
Trump'ın Gazze planı, AA
Öyle ki Netanyahu Trump'ın yanından döner dönmez, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ABD seyahatini "mükemmel bir başarı" olarak nitelendirdi. İsrail'in Hamas'ı izole ederek şartları değiştirdiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın şartları reddetmesi halinde Trump'ın İsrail'e "askeri operasyonu tamamlaması için tam destek" vereceğini iddia etti. Ayrıca önerilen anlaşmanın İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin büyük bir bölümünde kalmasına izin vereceğini de söyledi.
Netanyahu, kendi ekibinin iki liderin Filistin devleti kurulması konusunda anlaşıp anlaşmadıklarına ilişkin sorusuna, "Kesinlikle hayır, anlaşmada böyle bir şey yazmıyor bile" yanıtını verdi. Netanyahu'nun yanı sıra İsrail basını da Tel Aviv'in Trump planında değişiklik yaptırdığını belirtiyor.
Times of Israel'in iddiasına göre 21 maddelik planın 3. maddesinde şu ifadeler yer alıyordu:
İsrail güçleri, rehinelerin serbest bırakılmasına hazırlık amacıyla (ABD özel elçisi Steve) Witkoff'un önerisinin sunulduğu andaki cephe hatlarına çekilecektir.
Ancak hangi Witkoff önerisinin kastedildiği belirtilmemişti çünkü birden fazla öneri olmuştu. Fakat Beyaz Saray'ın pazartesi günü yayımladığı güncellenmiş versiyonda "İsrail güçleri üzerinde mutabık kalınan hatta çekilecektir" ifadesi yer aldı.
Trump ve Netanyahu, EPA
Netanyahu ABD dönüşü paylaştığı videosunda İsrail askerlerinin büyük bir bölümünün Gazze'de kalabileceğini söyledi.
Times of Israel haberinde orijinal ABD planının 16. maddesinde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin "işgal ettiği Gazze topraklarını aşamalı olarak devredeceğinin" belirtildiği ancak güncellenen versiyonda çekilmenin niteliğini İsrail lehine çevirdiği iddia ediliyor.
Netanyahu'nun Witkoff ve başdanışmanı Jared Kushner ile saatler süren görüşmelerin ardından önemli değişiklikler sağlamayı başardığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz haftaki versiyonda "barışçıl bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyelerine" af tanınırken pazartesi günü yayımlanan planda bu üyelerin "silahlarını da bırakmaları" gerektiğinin belirtildiği öne sürülüyor.