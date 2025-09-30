Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?

İsrail'de birçok kesim Netanyahu'nun Gazze 'ye yönelik saldırıları sürdürmekteki tek amacının iktidarını korumak olduğu konusunda hemfikir. Hal böyleyken Trump'ın 20 maddelik planını da iptal etme ihtimali yüksek.

Trump'ın Gazze planı, AA

Öyle ki Netanyahu Trump'ın yanından döner dönmez, bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ABD seyahatini "mükemmel bir başarı" olarak nitelendirdi. İsrail'in Hamas'ı izole ederek şartları değiştirdiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın şartları reddetmesi halinde Trump'ın İsrail'e "askeri operasyonu tamamlaması için tam destek" vereceğini iddia etti. Ayrıca önerilen anlaşmanın İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin büyük bir bölümünde kalmasına izin vereceğini de söyledi.

Netanyahu, kendi ekibinin iki liderin Filistin devleti kurulması konusunda anlaşıp anlaşmadıklarına ilişkin sorusuna, "Kesinlikle hayır, anlaşmada böyle bir şey yazmıyor bile" yanıtını verdi. Netanyahu'nun yanı sıra İsrail basını da Tel Aviv'in Trump planında değişiklik yaptırdığını belirtiyor.