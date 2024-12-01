İtalya’da Türk öğrencilerin vize isyanı! Evraklar tam cevap yok

İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı elde etmelerine rağmen vize alamadıkları için bu haktan yararlanamayan yaklaşık 900 Türk öğrencinin bekleyişi devam ediyor. İtalya'nın İstanbul ve İzmir'de bulunan konsolosluklarına vize başvurusunda bulunan ve işlemleri devam eden öğrencilerin yüzde 90'ını üniversiteye yeni başlayacaklar oluşturuyor ancak evrakları tam olmasına rağmen aylardır vizelerini alamıyorlar. Öğrenci ve veliler, İstanbul ve İzmir'de konsolosluk binalarında protesto gösterileri düzenledi.

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