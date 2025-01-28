İtalya’da siyasi deprem: Başbakan Meloni’ye soruşturma açıldı

İtalya 'da Başbakan Giorgia Meloni , Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında adli soruşturma başlatıldı. İtalyan savcılar, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınıp serbest bırakılmasıyla ilgili olarak hükümet yetkililerinin sorumluluğunu araştırıyor. Soruşturma, Njeem'in serbest bırakılmasının uluslararası hukuka ve UCM kararlarına uygunluğu konusunda tartışma yarattı.

Başbakan Giorgia Meloni , hakkında başlatılan soruşturma ya ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine bir suça yardım ve yataklık ettiği ve kamu fonlarını kötüye kullandığı yönünde suçlamalar yöneltildiğini belirtti. Meloni, , "Şantaja boyun eğmeyeceğim, gözümün korkutulmasına izin vermeyeceğim. Belki de bu yüzden İtalya'nın değişmesini ve daha iyi olmasını istemeyenler tarafından sevilmiyorum" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tutuklama emriyle aranan Osama Elmasry Njeem' (Fotoğraf: Middle East Eye )

UCM İTALYA'DAN AÇIKLAMA TALEP ETTİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama emri bulunan Osama Elmasry Njeem'in serbest bırakılması ve İtalya'ya ait resmi bir uçakla Libya'ya gönderilmesi konusunda İtalya hükümetinden açıklama istedi. Torino'da gözaltına alınan Njeem'in serbest bırakılmasının ardından, avukat Luigi Li Gotti tarafından yapılan şikayet üzerine bir soruşturma başlatıldığı öne sürülüyor.

Başbakan Giorgia Meloni, bu soruşturmanın, 2019 yılında Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'ye yönelik açılan göçmen gemisi davasıyla aynı savcı tarafından yürütüldüğünü belirtti. Salvini, Ağustos 2019'da Open Arms adlı bir yardım gemisinin Akdeniz'de kurtardığı yaklaşık 160 kişinin İtalya'ya girişine günlerce izin vermediği gerekçesiyle yargılanmış ve geçtiğimiz ay bu davadan beraat etmişti.

UCM'nin, Njeem'in serbest bırakılmadan önce mahkemeye danışılmadığını belirttiği ve bu kararın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama talep ettiği bildirildi. Soruşturma, İtalya hükümetinin uluslararası hukuka bağlılığına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.