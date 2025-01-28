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ABD Başkanı Trump ile Netanyahu 4 Şubat'ta görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da ağırlayacak. İkili, Gazze'deki ateşkes ve bölgesel konuları ele alacak. Başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan Trump'ın davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 23:30 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 23:30
ABD Başkanı Trump ile Netanyahu 4 Şubat’ta görüşecek

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    İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet etti. Trump ve Netanyahu, 4 Şubat'ta bir araya gelecek.

    Açıklamada, Trump'ın ikinci başkanlık dönemi boyunca Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu belirtildi.

    İsrail medyasına göre, görüşmede Gazze'deki ateşkesin yanı sıra bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

    Donald Trump Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisinde bulunmuştu (Fotoğraf: AA)Donald Trump Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi önerisinde bulunmuştu (Fotoğraf: AA)

    TRUMP'TAN SKANDAL GAZZE PLANI

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'da ağırlayacağı ilk liderin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olması dikkat çekti. Kritik görüşme, Trump'ın kısa süre önce Gazze ile ilgili yaptığı açıklamaları akıllara getirirken, toplantıda Gazze konusunun nasıl ele alınacağı merakla konusu oldu.

    Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, Gazze'nin "temizlenmesi için" Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmeleri" çağrısı yapmıştı.

    Trump, "Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.