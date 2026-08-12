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İtalya'da görenleri şaşkına çeviren kaza: Pistteki özel jete araç çarptı

Milano Linate Havalimanı’nda pistte ilerleyen özel jete yer hizmetleri aracı çarptı. Kaza nedeniyle havalimanındaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

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İtalya'da görenleri şaşkına çeviren kaza: Pistteki özel jete araç çarptı

İtalya'nın önemli ulaşım merkezlerinden Milano Linate Havalimanı'nda dikkat çeken bir havacılık kazası meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Milano Linate Havalimanı'nda özel jete araç çarptı

HİZMET ARACI ÖZEL JETE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, yer hizmetleri operasyonlarını yürüten bir araç, pist üzerinde hareket halinde olan Hawker Beechcraft 400A tipi özel jete çarptı.

Pistteki özel jete araç çarptı. Fotoğraflar: İHAPistteki özel jete araç çarptı. Fotoğraflar: İHA

Olayın ardından güvenlik ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Şans eseri kazada ölüm ya da yaralanma yaşanmazken tedbir amaçlı olarak havacılık trafiği yaklaşık 30 dakika süreyle askıya alındı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazanın kesin çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.

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