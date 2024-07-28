İtalya Şam’a 10 yıl aradan sonra büyükelçi gönderiyor

Avrupa'nın Suriye politikasında değişiklik talep eden Roma, 10 yıl aranın ardından Şam'a büyükelçi göndermeye hazırlanıyor. İtalya Dışişleri Bakanı "Suriye tekelinin Rusya'ya bırakılmaması gerektiğini" dile getirdi.

İtalya, iç savaşın yer yer devam ettiği Suriye'ye yeniden büyükelçi atayacağını duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentonun yetkili komisyonları önünde yaptığı konuşmada, AB'nin Suriye siyasetini 13 yıl sonra güncel gelişmelere göre gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Tajani, bu talebinin, Avusturyalı, Hırvat, Yunan, Çek, Sloven ve Slovak mevkidaşları tarafından da desteklendiğini aktardı.