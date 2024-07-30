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İtalya kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kentte "kırmızı alarm" ilan edildi

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi. Peki, hangi şehirlerde kırmızı alarm verildi? İşte aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen iller.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 11:02 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 11:02
İtalya kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildi

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İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.

İTALYA YÜKSEK HAVA SICAKLIĞININ ETKİSİNDE
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada yüksek hava sıcaklığının etkisinin artmasının beklendiği ifade edildi.

Sıcak havanın sağlık için tehdit oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, 13 şehirde kırmızı alarm ilan edildiği bildirildi.

HANGİ ŞEHİRLERDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ
Açıklamada, kırmızı alarm verilen şehirlerin, başkent Roma'nın yanı sıra Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Napoli olduğu kaydedildi.

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