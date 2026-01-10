İsviçre’de yılbaşı faciası! Mekanın sahibinin kasayı alıp kaçtığı ortaya çıktı
İsviçre’de yeni yıl kutlamaları sırasında lüks gece kulübü Le Constellation’da çıkan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, kulüp sahiplerinden Jacques Moretti kaçma şüphesiyle tutuklandı. Mekanın diğer sahibi Jessica Moretti'nin ise yangın sırasında mekanın hasılatının bulunduğu kasayı aldığı ortaya çıktı.
İsviçre'de yeni yıl kutlamasının yapıldığı lüks gece kulübü Le Constellation'da çıkan korkunç yangında 40 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları ve görüntüler kulübün sahiplerinden Jessica Moretti'nin yangından kaçarken para kasasını da yanına aldığını ortaya çıkardı.
TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRMEDEN SUÇLANIYORLAR
Kulübün sahipleri olan Jacques (49) ve Jessica Moretti (40) çifti, olayla ilgili taksirle adam öldürme, yaralama ve kundaklama gibi suçlamalarla resmi soruşturma altında. Yetkililer, yangın anında yaşananlarda çiftin davranışlarını da mercek altına alıyor.
YANGINDAN KAÇARKEN KASAYI DA ALDI
Birçok görgü tanığı ve CCTV görüntülerine göre, Jessica Moretti yangın esnasında binadan çıkarken gecenin hasılatını içeren kasa çantasıyla kaçtı. İddialar, korku içindeki müşterilerin yardım çağrıları arasında Moretti'nin yangından kaçmayı tercih ettiğini öne sürdü.
BİR DE SAPKIN ÇIKTI
Jacques Moretti'nin, geçmişte kadın pazarlama, dolandırıcılık, adam kaçırma ve haksız alıkoyma gibi suçlardan sabıka kaydı olduğu iddia ediliyor. Fransa'daki yargı kaynaklarına göre Moretti bu suçlar nedeniyle hapis yatmıştı.
40 KİŞİYİ ÖLDÜREN YANGIN NASIL ÇIKTI?
Soruşturmada kulübün güvenlik standartları da eleştiriliyor. Kulübün acil çıkışlarının yeterince güvenli olmadığı, yangın söndürme ekipmanlarının uygun şekilde erişilebilir olmadığı ve mekanın son yıllarda yalnızca birkaç kez denetlendiği belirtiliyor. Yangının, şampanya şişelerine takılan küçük kıvılcımların tavan malzemesini tutuşturmasıyla başladığı düşünülüyor.
MEKANIN SAHİBİ TUTUKLANDI
Jacques Moretti, "kaçma riski" olduğu gerekçesiyle tutuklanırken Jessica Moretti elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı. Çiftin avukatları, olayın trajik bir kaza olduğunu ve tüm güvenlik düzenlemelerine uyulduğunu iddia ediyor.