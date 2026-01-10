İsviçre’de yılbaşı faciası! Mekanın sahibinin kasayı alıp kaçtığı ortaya çıktı

İsviçre'de gece kulübünde yangın, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

40 KİŞİYİ ÖLDÜREN YANGIN NASIL ÇIKTI?

Soruşturmada kulübün güvenlik standartları da eleştiriliyor. Kulübün acil çıkışlarının yeterince güvenli olmadığı, yangın söndürme ekipmanlarının uygun şekilde erişilebilir olmadığı ve mekanın son yıllarda yalnızca birkaç kez denetlendiği belirtiliyor. Yangının, şampanya şişelerine takılan küçük kıvılcımların tavan malzemesini tutuşturmasıyla başladığı düşünülüyor.

MEKANIN SAHİBİ TUTUKLANDI

Jacques Moretti, "kaçma riski" olduğu gerekçesiyle tutuklanırken Jessica Moretti elektronik kelepçe ile serbest bırakıldı. Çiftin avukatları, olayın trajik bir kaza olduğunu ve tüm güvenlik düzenlemelerine uyulduğunu iddia ediyor.