İsviçre’de 40 kişinin öldüğü yangında işletmeci sabıkalı çıktı

İsviçre 'de Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın uzun süredir denetlenmediği gündeme gelirken, bar işletmecisinin Fransa'da fuhuş ve dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu belirtildi.

HEM FUHUŞ HEM YOLSUZLUK

Fransız basınının soruşturma dosyasına yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, bar işletmecisi Jacques Moretti 2008'de Haute-Savoie vilayetine bağlı Annecy kentinde fuhuş suçundan 8'i ertelenmiş 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Moretti ayrıca 2010'da Bastia kentinde yolsuzluktan suçlu bulundu.

Yılbaşında yangın çıkan barın işletmecisinin olay sonrası tutuksuz yargılanması İsviçre kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, savcılık Fransız asıllı işletmeci ve eşinin "kaçma riski olmadığı" gerekçesiyle serbest bıraktığını açıklamıştı.

Bar yönetimi, reşit olmayan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası eğlence mekanına çocuk yaşta kişilerin girişine izin vermesi nedeniyle tartışma konusu olmuştu.

Yangında hayatını kaybedenlerin yaşları 14 ile 39 arasında değişirken, ölen 40 kişi arasında çok sayıda 18 yaş altı birey bulunuyor.