İsviçre’de Ukrayna görüşmesi! Tatil beldesinde ateşkes konuşulacak: Rusya ve Çin hariç herkes orada

Dünya liderleri Ukrayna barış planını oluşturmak için İsviçre 'deki tatil beldesinde toplanacak. Kiev'in savaşı sona erdirme önerilerini tartışmak üzere düzenlenen iki günlük konferansa 100'den fazla lider katılırken Rusya ve Çin ise konferansta yer almıyor.

100'DEN FAZLA LİDER İSVİÇRE'DE

Aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile AB, Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinin başkan ya da yöneticilerinin de bulunduğu 100'den fazla lider, Ukrayna için bir barış planı oluşturmaya yönelik şimdiye kadarki en iddialı girişimlerden biri için cumartesi günü İsviçre'de bir araya gelecek.

RUSYA'NIN MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

Zirve, İtalya'da bir araya gelen G7 liderlerinin, 2022'de Ukrayna'nın işgalinden sonra AB ve diğer batılı ülkeler tarafından dondurulan Rus merkez bankası varlıklarının faizlerinden elde edilen karların kullanılmasıyla Ukrayna için 50 milyar Avroluk yeni bir kredi anlaşması yapmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin