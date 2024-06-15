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İsviçre’de Ukrayna görüşmesi! Tatil beldesinde ateşkes konuşulacak: Rusya ve Çin hariç herkes orada

İsviçre’de Ukrayna Savaşı için ateşkes görüşmeleri başlıyor. 100’den fazla lider İsviçre’nin lüks tatil beldesinde Ukrayna Savaşı’nın geleceğini konuşacak. Zirveye Rusya ve Çin katılmayacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün açıkladığı şartlı ateşkes önerisinin ardından gelen zirveden ateşkes kararı çıkacak mı? İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 10:53 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:08
İsviçre’de Ukrayna görüşmesi! Tatil beldesinde ateşkes konuşulacak: Rusya ve Çin hariç herkes orada

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Dünya liderleri Ukrayna barış planını oluşturmak için İsviçre'deki tatil beldesinde toplanacak. Kiev'in savaşı sona erdirme önerilerini tartışmak üzere düzenlenen iki günlük konferansa 100'den fazla lider katılırken Rusya ve Çin ise konferansta yer almıyor.


100'DEN FAZLA LİDER İSVİÇRE'DE

Aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile AB, Güney Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinin başkan ya da yöneticilerinin de bulunduğu 100'den fazla lider, Ukrayna için bir barış planı oluşturmaya yönelik şimdiye kadarki en iddialı girişimlerden biri için cumartesi günü İsviçre'de bir araya gelecek.

RUSYA'NIN MAL VARLIKLARI DONDURULMUŞTU

Zirve, İtalya'da bir araya gelen G7 liderlerinin, 2022'de Ukrayna'nın işgalinden sonra AB ve diğer batılı ülkeler tarafından dondurulan Rus merkez bankası varlıklarının faizlerinden elde edilen karların kullanılmasıyla Ukrayna için 50 milyar Avroluk yeni bir kredi anlaşması yapmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

GÜNDEMDE KİEV'İN 10 MADDELİK PLANI VAR

Lucerne dışındaki lüks Bürgenstock tatil beldesinde gerçekleştirilecek olan iki günlük barış konferansında Kiev'in savaşı sona erdirmek için önerdiği 10 maddelik planın yanı sıra nükleer tehdit, gıda güvenliği ve Ukrayna'daki insani ihtiyaçlar olmak üzere üç konu daha ele alınacak.

PUTİN'DEN ŞARTLI ATEŞKES TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Kiev'den daha fazla toprak vermesini, askerlerini kendi ülkesinin derinliklerine çekmesini ve NATO üyeliğinden vazgeçmesini talep etmesinin ardından gelen bu öneriler Ukrayna, ABD ve NATO tarafından reddedildi.

Putin’den Ukrayna Savaşı açıklaması: ‘NATO emellerinden vazgeçerse’ deyip duyurduPutin’den Ukrayna Savaşı açıklaması: ‘NATO emellerinden vazgeçerse’ deyip duyurdu

Pazar günü yayınlanacak ortak bildiride BM'nin "egemenlik ve toprak bütünlüğünün" korunması ve saygı gösterilmesine ilişkin ilkelerinin öneminin vurgulanması bekleniyor.

Katılımcılar arasında Tayland, Singapur, Filipinler ve Japonya yer alırken Çin ile yakın bağları olan Malezya ve Kamboçya'nın gitmeyeceği düşünülüyor.

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