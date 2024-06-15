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Yemenli Husilere kınama! BM personelini alıkoymuşlardı: O ülkeler harekete geçti

ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, Husilerin BM personellerini alıkoymasını kınadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Husiler tarafından alıkonulan BM personelinin derhal serbest bırakılması yönündeki taleplerinin desteklendiği belirtilen açıklamada, "alıkoyulan herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" talep edildi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 11:39 Güncelleme 15 Haziran 2024, 11:39
Yemenli Husilere kınama! BM personelini alıkoymuşlardı: O ülkeler harekete geçti

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ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, Yemen'de Husilerin 13 Birleşmiş Milletler (BM) personelini alıkoymasını kınadı.

YEMEN'DEKİ HUSİLERE KINAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bizler Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD olarak Husiler tarafından BM diplomatik ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının son zamanlarda alıkoyulmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GUTERRES'TEN "SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Husiler tarafından alıkonulan tüm BM personelinin derhal serbest bırakılması yönündeki taleplerinin desteklendiği belirtilen açıklamada, "alıkoyulan herkesin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" talep edildi.

Açıklamada, Husilerin insani yardım personeli, diplomatik personel ve BM personellerinin emniyet ve güvenliğini sağlaması istendi.

"Bu alıkoymalar hassas bir barış sürecini tehlikeye atıyor." denilen açıklamada, Husilerin BM personelini alıkoymasının "uluslararası barış ve güvenliğe bir hakaret" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 5 ülkenin "Yemen'in birliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılıklarını ve Yemen halkının yanında yer alma kararlılıklarını" teyit ettiği de belirtildi.

BM, Yemen'deki Husilerin 13 personelini alıkoyduğunu bildirmişti.

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