İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, operasyon emrini verdiğini ve bunun İngiltere tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.

İngiliz Silahlı Kuvvetleri, Rusya 'nın Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek ve uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filo"ya ait bir petrol tankerine Manş Denizi'nde şafak operasyonu düzenledi. İngiltere tarihinde bir ilk olan operasyonda Kraliyet Deniz Piyadeleri helikopterlerden gemiye sarkarak tankeri ele geçirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Smyrtos" adlı yaptırım listesindeki tankere düzenlenen operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğü belirtildi. İngiltere liderliğinde türünün ilk örneği olan bu operasyonda, Kraliyet Deniz Piyadesi komandoları (Royal Marines) CH-47 Chinook helikopterlerinden iplerle gemiye indi. Komandolara, Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) memurları, HMS Sutherland ve HMS Ledbury gemileri ile havadan P-8 Poseidon devriye uçakları destek verdi.

İngiliz komandolarından Rus tankerine helikopterli baskın

STARMER: "SAKLANAMAYACAKLAR!"

Operasyonun ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Starmer şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarılı operasyon Rusya'ya bir başka darbe daha indirmiş ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlere saklanamayacaklarını bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemizi yılın 365 günü, 24 saat güvende tutan silahlı kuvvetlerimize ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederim."

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis de Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşı finanse etmek için gölge filosuna güvendiğini belirterek, "Bu filoyu sekteye uğratarak Rusya'nın saldırganlığını sürdüren kaynakları doğrudan kurutuyoruz" dedi.

KAMERUN BAYRAĞI DETAYI VE KAÇIŞ PLANI

Deniz trafiği verilerine göre, Kamerun bayrağı altında çalışan ve yaklaşık 700 bin varil ham petrol taşıyan Smyrtos isimli tanker, 5 Haziran'da Rusya'nın Baltık Limanı Ust-Luga'dan ayrılmış ve rotasını Mısır'daki Port Said limanına çevirmişti. Ancak Kamerun'un bu hafta içinde gölge filo gemilerini kendi sicilinden ihraç etmesiyle geminin "vatansız/bayraksız" statüsüne düştüğü ve bu yasal boşluk sayesinde uluslararası hukuka uygun olarak İngiliz karasularında durdurulduğu öğrenildi.