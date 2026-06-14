Manş Denizi'nde şafak operasyonu: İngiliz komandolarından Rus tankerine helikopterli baskın!
İngiltere, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filo"ya ait petrol tankerine Manş Denizi'nde helikopterlerle şafak operasyonu düzenledi. Tarihte bir ilk olan 6 saatlik baskının ardından diğer Rus tankerleri rotasını değiştirirken, Ukrayna lideri Zelenskiy'den İngiltere'ye teşekkür gecikmedi.
Hızlı Özet Göster
- İngiliz Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek için kullandığı bir petrol tankerine Manş Denizi'nde operasyon düzenledi.
- İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, operasyon emrini verdiğini ve bunun İngiltere tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.
- Operasyon, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından 6 saat sürdüğü belirtilerek Kraliyet Deniz Piyadeleri tarafından gerçekleştirildi.
- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İngiltere'ye teşekkür etti.
- Operasyonun ardından diğer bazı Rus gölge filo tankerlerinin rotalarını değiştirdiği bildirildi.
İngiliz Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek ve uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filo"ya ait bir petrol tankerine Manş Denizi'nde şafak operasyonu düzenledi. İngiltere tarihinde bir ilk olan operasyonda Kraliyet Deniz Piyadeleri helikopterlerden gemiye sarkarak tankeri ele geçirdi.
İNGİLTERE'DEN RUS TANKERİNE ÇIKARMA
İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, pazar sabahının erken saatlerinde İngiliz Silahlı Kuvvetleri'ne Manş Denizi'nden geçmeye çalışan Rusya bağlantılı bir "gölge filo" petrol tankerine müdahale etme emri verdiğini açıkladı.
6 SAATLİK OPERASYON
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Smyrtos" adlı yaptırım listesindeki tankere düzenlenen operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğü belirtildi. İngiltere liderliğinde türünün ilk örneği olan bu operasyonda, Kraliyet Deniz Piyadesi komandoları (Royal Marines) CH-47 Chinook helikopterlerinden iplerle gemiye indi. Komandolara, Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) memurları, HMS Sutherland ve HMS Ledbury gemileri ile havadan P-8 Poseidon devriye uçakları destek verdi.
STARMER: "SAKLANAMAYACAKLAR!"
Operasyonun ardından resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Starmer şu ifadeleri kullandı:
"Bu başarılı operasyon Rusya'ya bir başka darbe daha indirmiş ve Putin'in Ukrayna'daki savaşını körükleyenlere saklanamayacaklarını bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemizi yılın 365 günü, 24 saat güvende tutan silahlı kuvvetlerimize ve kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederim."
İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis de Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşı finanse etmek için gölge filosuna güvendiğini belirterek, "Bu filoyu sekteye uğratarak Rusya'nın saldırganlığını sürdüren kaynakları doğrudan kurutuyoruz" dedi.
KAMERUN BAYRAĞI DETAYI VE KAÇIŞ PLANI
Deniz trafiği verilerine göre, Kamerun bayrağı altında çalışan ve yaklaşık 700 bin varil ham petrol taşıyan Smyrtos isimli tanker, 5 Haziran'da Rusya'nın Baltık Limanı Ust-Luga'dan ayrılmış ve rotasını Mısır'daki Port Said limanına çevirmişti. Ancak Kamerun'un bu hafta içinde gölge filo gemilerini kendi sicilinden ihraç etmesiyle geminin "vatansız/bayraksız" statüsüne düştüğü ve bu yasal boşluk sayesinde uluslararası hukuka uygun olarak İngiliz karasularında durdurulduğu öğrenildi.
DİĞER TANKERLER ROTA DEĞİŞTİRDİ
Operasyon haberinin yayılması üzerine, Baltık limanlarından Hindistan'a petrol taşıyan diğer bazı Rus gölge filo tankerlerinin (Maini, Lion I ve Sona) Manş Denizi'ne girmekten vazgeçerek rotalarını aniden değiştirdikleri bildirildi.
ZELENSKİY'DEN İNGİLTERE'YE TEŞEKKÜR
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, operasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İngiltere'ye ve Başbakan Starmer'a teşekkür etti. Zelenskiy, "Rusya'yı paradan mahrum bırakan her karar, savaşın ömrünü de kısaltır. Avrupa'nın acilen sadece bu tankerleri durdurmakla kalmayıp, taşıdıkları petrole de el konulmasını sağlayacak yasalar çıkarması gerekiyor" çağrısında bulundu.
Durdurulan tanker, soruşturma ve güvenlik incelemeleri devam etmek üzere İngiltere'nin güney kıyısındaki Weymouth açıklarında demirletilerek gözetim altına alındı.