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İsveç’ten Türkiye ile İşbirliği Mesajı: Üçlü Mutabakat Zaptı sürüyor

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Türkiye ile Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında işbirliğinin sürdüğünü belirtti. Stenergard, İsrail-Filistin meselesinde ise "Sürdürülebilir iki devletli çözüm tek yol" dedi.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:24 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:24
İsveç’ten Türkiye ile İşbirliği Mesajı: Üçlü Mutabakat Zaptı sürüyor

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İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile yürütülen işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Stenergard, İsveç'in Türkiye ile imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamında işbirliğini sürdürdüğünü vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard (Fotoğraf: AA)İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard (Fotoğraf: AA)

FARKLI KONULAR ÜZERİNE İYİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİMİZ MEVCUT

Türkiye ziyareti sırasında yaşanan aksaklığa da değinen Stenergard, İsveç, "Türkiye ile imzaladığı anlaşma (Üçlü Mutabakat Zaptı) çerçevesinde işbirliğine devam etmektedir. (Türkiye ziyaretine giderken) Uçağımızın dönmek zorunda kalması çok talihsizdi fakat şu an taahhütte bulunduğumuz farklı konular üzerine iyi görüş alışverişimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

İsveç, askeri teçhizat ihracatına ilişkin yönergelerini NATO standartlarına uygun şekilde güncellemek için çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Stenergard , "Güncelleme ile birlikte artık eski tarafsızlık politikasını ortadan kaldırıyoruz ve bunu arkamızda bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stenergard: ʺSürdürülebilir iki devletli çözümün tek yol olacağına inanıyoruzʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Stenergard: ʺSürdürülebilir iki devletli çözümün tek yol olacağına inanıyoruzʺ (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

İSVEÇ'TEN "SÜRDÜRÜLEBİLİR İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" MESAJI

İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm sürecini desteklediklerini vurgulayan Stenergard, "Sürdürülebilir iki devletli çözümün tek yol olacağına inanıyoruz. Tarafları gerginliği azaltmaya, esirleri salıvermeye ve bununla birlikte Gazze'deki sivil kayıpları azaltmaya çağırıyoruz. Bunu yapmak için tarafları müzakereler, ateşkes ve iki devletli çözüm için bir araya getirmek önemlidir." diye konuştu.

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